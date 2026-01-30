Neonata di 26 giorni morta a Vittoria tra le braccia della madre, si è irrigidita mentre la stava allattando

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dramma in casa a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una neonata di 26 giorni è morta tra le braccia della madre. La piccola, nata lo scorso 4 gennaio, è deceduta improvvisamente mentre la mamma la stava allattando a casa, nel quartiere San Giovanni-Trinità. Il pm Gaetano Scollo ha disposto l’autopsia nonostante assenza segni violenza, per chiarire le esatte cause del decesso della bimba, terzogenita della coppia.

Secondo quanto riferito da ANSA la piccola è morta mentre la mamma la stava allattando. La donna si è resa conto che la neonata, nata lo scorso 4 gennaio, si era irrigidita improvvisamente e ha lanciato l’allarme.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti tempestivamente presso l’abitazione. Ma non c’è stato nulla da fare.

Aperta indagine e disposta autopsia

La piccola, terzogenita della coppia, è morta presumibilmente per cause naturali. Ma a svelare di più sul decesso sarà l’autopsia, disposta sul corpicino dal sostituto procuratore di turno Gaetano Scollo.

Nonostante l’assenza di segni di violenza, il pm ha voluto disporre l’esame per chiarire ogni dubbio sulla morte della bimba nata solo 26 giorni fa.

Della vicenda si sta occupando anche la Procura dei minorenni di Catania, dato che oltre alla bimba deceduta la coppia ha altri due figli.

Rilievi in casa

Per fugare ogni dubbio sulla natura del decesso, sul luogo sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

Le forze dell’ordine, infatti, hanno condotto le ispezioni sul luogo alla ricerca di eventuali tracce che potrebbero far propendere per una lettura diversa dell’accaduto.

Ma secondo quanto emerge non sarebbero state trovate tracce né di violenze né di colluttazioni che potrebbero aver portato alla morte “non naturale” della piccola.

Ipotesi sulle cause

Secondo quanto si apprende le cause della morte potrebbero essere due: un arresto cardiaco improvviso o un rigurgito fatale.

Sarà l’autopsia, in questo senso, a chiarire tutti i dubbi.

Sindrome della morte improvvisa nei neonati

Purtroppo quella della sindrome della morte improvvisa del lattante, nota anche come SIDS, è una delle cause più comuni per neonati tra 1 e 4 mesi di vita.

Le cause della SIDS sono a volte sconosciute, ma spesso sono legate a disturbi cardiaci o cerebrali ignoti al momento della nascita.