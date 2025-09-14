Neonata morta a Roma, il parto nella casa maternità "Il nido" a Testaccio: gli ospedali visti come prigioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una neonata è morta subito dopo il parto nella casa maternità Il nido, a Testaccio, nel cuore di Roma. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, sequestrando la struttura e iscrivendo nel registro degli indagati la fondatrice e un’ostetrica.

Neonata morta dopo il parto

Il dramma si è consumato venerdì alle 15.24 nella dépendance di un condominio di Roma, dove ha sede la nota casa della maternità “Il nido”.

La neonata è morta subito dopo la nascita, ma le cause devono ancora essere accertate: solo l’autopsia stabilirà se il decesso sia avvenuto durante o dopo il parto.

La madre, assistita dalle ostetriche, è stata trasferita in ospedale in stato di choc. Il padre, attore teatrale, ha seguito la compagna al Fatebenefratelli, distante due chilometri dalla struttura (come da norma).

Le indagini

La procura di Roma ha disposto il sequestro della casa maternità e delle cartelle cliniche. La fondatrice Valeria Barchiesi e un’ostetrica sono indagate per “omicidio colposo”. Nei prossimi giorni verranno ascoltati i responsabili e la madre della piccola, non appena le sue condizioni lo permetteranno.

Secondo il decreto regionale del 2016, le case maternità devono trovarsi entro 30 minuti da un reparto perinatale e possono accogliere solo donne senza patologie o rischi neonatali prevedibili. Toccherà agli inquirenti stabilire se queste condizioni siano state rispettate.

Il “nido” contro la medicalizzazione

Il nido è attivo dal 1997 e si presenta come un centro “contro la medicalizzazione del parto”. Niente epidurale, spazio all’hypnobirthing e alla genitorialità consapevole, con corsi e incontri per famiglie.

Sui social, la fondatrice parla spesso degli ospedali come di “prigioni”. In un racconto si legge: “Marco è fuggito con i suoi genitori dall’ospedale e li abbiamo accolti qui. Quasi una fuga da Alcatraz”.

Le case maternità come quella di Testaccio sono strutture extraospedaliere che offrono un ambiente simile a una casa per accompagnare la donna durante la gravidanza. Tra i servizi c’è anche quello del parto, con un approccio non medicalizzato.