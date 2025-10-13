Neonata morta all'ospedale di Treviso dopo il parto in casa a Borso del Grappa: asfissia e choc emorragico

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una neonata è morta al Ca’ Foncello di Treviso dopo un parto in casa a Borso del Grappa. La bambina, nata all’alba di domenica, è stata colpita da asfissia e choc emorragico. Trasportata d’urgenza in elicottero, è deceduta due ore dopo il ricovero. La Procura di Treviso ha disposto l’autopsia e avviato accertamenti sulle circostanze del parto.

Neonata morta dopo il parto in casa a Borso del Grappa (Treviso)

È morta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso una neonata nata in casa a Borso del Grappa (Treviso) nella mattinata di domenica 12 ottobre. La piccola era stata trasferita d’urgenza in elisoccorso dopo aver manifestato gravi difficoltà respiratorie e sintomi di asfissia.

Secondo quanto riferito dall’Ulss 2 della Marca Trevigiana, la bambina è giunta in ospedale in stato di choc emorragico ed è deceduta due ore dopo il ricovero in terapia intensiva. La nascita era avvenuta intorno alle 5 del mattino, per scelta dei genitori, che avevano già avuto altri figli tramite parto domiciliare.

Borso del Grappa, comune della provincia di Treviso dov’è nata, con parto in casa, la neonata poi morta in ospedale

Al momento del parto non era presente personale sanitario dell’Ulss 2, ma due ostetriche private che, constatato il peggioramento delle condizioni della neonata, avevano allertato il 118. L’elicottero di soccorso è partito da Belluno ed è atterrato a Semonzo, dove la bambina era stata portata per il trasferimento verso Treviso.

Le indagini dei carabinieri

Sull’episodio indagano i carabinieri del Nas, che hanno identificato le due ostetriche presenti al parto. La Procura di Treviso, con il pubblico ministero Giuliano Caprarola, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte.

Le prime relazioni dei medici dell’ospedale Ca’ Foncello e dell’Ulss 2 sono state acquisite per la formazione del fascicolo d’inchiesta. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina aveva iniziato a mostrare segni di sofferenza respiratoria intorno alle 9, alcune ore dopo la nascita.

Il personale sanitario del 118, intervenuto dall’area di Crespano, ha tentato di stabilizzare la neonata prima del trasporto in elicottero. Nonostante le cure ricevute al Ca’ Foncello, la piccola è deceduta alle 11:15.

Le parole della sindaca di Borso del Grappa

La sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, ha espresso vicinanza alla famiglia e ha invitato a evitare giudizi nei confronti dei genitori della neonata.

In un’intervista a Treviso Today, Ravagnolo ha spiegato che la madre le avrebbe riferito come la morte della bambina fosse legata a una condizione congenita di natura vascolare, che avrebbe potuto manifestarsi anche in altre circostanze.

“Mi fa male leggere i commenti contro una famiglia chiusa in un dolore così grande”, ha dichiarato la prima cittadina, chiedendo rispetto e prudenza nelle reazioni sui social. “Le donne possono partorire in casa se la gravidanza procede bene e con l’assistenza di ostetriche qualificate. Non c’è nulla da condannare”.