Neonata morta dopo il parto in casa a Borso del Grappa, la sindaca difende la famiglia: "Basta odio"

“C’era una condizione congenita, basta odio contro di loro”. Con queste parole la sindaca di Borso del Grappa, Fiorella Ravagnolo, è intervenuta in difesa dei genitori della neonata morta poche ore dopo il parto in casa. La tragedia ha scosso la comunità del piccolo comune ai piedi del Massiccio del Grappa, ma ha anche scatenato sui social una serie di commenti contro i genitori della bimba.

La sindaca sulla neonata morta dopo il parto in casa

“La bambina sarebbe morta per una condizione congenita. Il problema che si è manifestato poteva insorgere anche se il parto fosse stato in ospedale”.

Così ha dichiarato la sindaca Ravagnolo in un’intervista a Treviso Today, che ha aggiunto: “Mi fa male e non condivido assolutamente i commenti che sui social i soliti leoni da tastiera hanno fatto contro i genitori”.

Borso del Grappa è un comune di quasi 6.000 abitanti in provincia di Treviso

La prima cittadina ha poi ricordato che “le donne possono partorire liberamente in casa”, assistite da ostetriche qualificate, se la gravidanza è fisiologica e non presenta complicazioni.

“Leggo che c’è chi auspica addirittura che i due genitori vengano denunciati ma la scelta di partorire tra le mura di casa è qualche cosa che tutti, a determinate condizioni, possono fare e non c’è niente da condannare“, ha aggiunto la prima cittadina.

L’ipotesi del decesso: una malformazione congenita

La Procura di Treviso ha ordinato l’autopsia sul corpo della piccola. Secondo le prime ipotesi, la morte potrebbe dunque essere legata a una malformazione congenita di natura genetica che avrebbe interessato una vena, provocando un’emorragia.

La neonata era venuta alla luce alle 5 del mattino in un’abitazione di Borso del Grappa. Alcune ore dopo, attorno alle 9, la bimba avrebbe mostrato difficoltà respiratorie, poi trasformatesi in uno shock emorragico.

Le ostetriche presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi: un elicottero del Suem 118 ha trasportato la neonata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove però la piccola è deceduta alle 11.15.

Ad assistere la partoriente erano due ostetriche libere professioniste, non appartenenti al personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. La Procura ora sta indagando per verificare eventuali responsabilità.

Parto in casa sconsigliato dai medici

“Il parto in casa – ha dichiarato a Treviso Today il direttore della Uls 2 Francesco Benazzi – non è vietato dalla legge ma rappresenta una pratica che noi sconsigliamo vivamente. In caso di complicazioni post natali non c’è infatti il tempo per intervenire prontamente come potrebbe avvenire in uno qualsiasi dei nostri ospedali”.