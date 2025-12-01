Neonata morta in casa a San Giorgio di Acilia subito dopo il parto, indagine sulle cause del decesso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una neonata è morta a San Giorgio di Acilia, nell’hinterland romano, dopo un parto avvenuto in casa in modo improvviso. La piccola è nata già in arresto cardiocircolatorio e, nonostante i tentativi dei sanitari e il trasferimento urgente al Grassi, non si è salvata. La madre, 23enne peruviana, è sotto shock. Carabinieri e medici stanno verificando le cause della tragedia.

Tragedia a San Giorgio di Acilia

Il drammatico episodio nel primo pomeriggio di lunedì 1 dicembre a San Giorgio di Acilia, quartiere del quadrante sud di Roma non lontano da Ostia. Una neonata è morta poco dopo essere venuta alla luce in un’abitazione di via Ludovico Brea.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la piccola era già in arresto cardiocircolatorio e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso è stato confermato dai medici dell’ospedale Grassi subito dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La giovane madre, una 23enne di origine peruviana, non ha riportato complicazioni fisiche ma è in forte stato di shock ed è ora assistita dal personale sanitario della struttura.

Perché la neonata è morta

L’area di via Brea, dove risiede una vasta comunità peruviana, è stata raggiunta prima da un’auto medica, poi da un’ambulanza e infine dall’elisoccorso.

Le cause della tragedia non sono ancora chiare. I carabinieri di Ostia stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari insieme alla procura, che al momento non ipotizza reati.

Il parto, previsto circa una settimana più tardi rispetto al giorno dell’evento, è avvenuto improvvisamente. Intorno alle 13 la ragazza ha iniziato ad accusare contrazioni mentre era in casa, e non è stato possibile raggiungere in tempo un ospedale.

La possibile dinamica

Secondo le prime valutazioni, la nascita si sarebbe verificata in posizione podalica. Sebbene i sanitari siano riusciti a completare la complicata estrazione, la bambina sarebbe stata espulsa già priva di attività cardiaca, aggravando ulteriormente un quadro già molto critico.

Le ripetute manovre rianimatorie non sono bastate e la necessità di trasferirla con urgenza ha portato i soccorritori ad optare per l’ospedale Grassi, più vicino rispetto al Bambino Gesù.

Il breve volo dell’Ares 118, però, non è stato sufficiente per salvarle la vita e al suo arrivo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Resta da stabilire cosa abbia determinato il decesso. Da verificare l’eventualità di fattori che possano aver aumentato i rischi della gravidanza, e quali fossero le modalità con cui la madre era stata seguita fino a quel momento. La donna, infatti, non risultava in carico al personale dell’ospedale di Ostia e quella al Grassi era stata la sua prima visita.

In aggiornamento