Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati

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Per la morte di una neonata di due mesi all’ospedale di Benevento sono indagati due medici. Il decesso è avvenuto la mattina del 19 marzo nel nosocomio San Pio. In seguito alla denuncia dei genitori alla polizia, è stato aperto un fascicolo per far luce sulle cause della scomparsa. La bimba era affetta da un lieve problema cardiologico.

Le indagini sulla morte della neonata

L’avviso di garanzia ai due medici indagati è stato firmato dal sostituto della Procura della Repubblica di Benevento.

La bimba, affetta da un lieve problema cardiologico, era seguita al “Monaldi” di Napoli, lo stesso ospedale in cui è morto Domenico, un bambino di due anni e mezzo, dopo il trapianto di un cuore bruciato.

La sera del 18 marzo la piccola era stata ricoverata al nosocomio di Benevento, per poi essere dimessa.

Dopo qualche ora, la neonata avrebbe accusato problemi respiratori e i genitori l’hanno riportata in ospedale dove, dopo poco, il cuore della piccola ha smesso di battere.

Il padre e la madre hanno subito sporto denuncia alle forze dell’ordine.

L’autopsia e il sequestro della cartella clinica

Il 23 marzo è prevista l’autopsia sul corpo della bimba. I risultati aiuteranno gli investigatori a fare luce sull’accaduto.

Intanto la squadra mobile ha acquisito la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. La bambina ha anche una gemellina.

Il corpo della neonata è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale e resta a disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio.