Neonata morta nell'incidente sull'A5 a Volpiano, il conducente del furgone "sotto choc, non volevo scappare"

Il conducente di uno dei due mezzi coinvolti nell’incidente sulla A5, costato la vita a una neonata di tre mesi, ha raccontato la propria versione dei fatti. L’uomo ha dichiarato di non aver avuto intenzione di fuggire e di non essersi pienamente reso conto di quello che era successo, pur non negando l’impatto. Si cerca ancora una terza auto.

La versione del conducente del furgone

L’uomo che guidava il furgone coinvolto nell‘incidente sulla A5 di sabato 6 dicembre ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Stampa.

Il conducente del mezzo non ha negato l’impatto con la 500X su cui viaggiavano la vittima, una bambina di 3 mesi, e la madre. Ha però cercato di difendersi.

L’uomo sarebbe sceso dal furgone dopo l’urto, notando il segno rimasto sulla fiancata. Non ha però prestato soccorso e se ne è andato, anche se ha dichiarato “non volevo scappare”:

All'ultimo momento ho provato a frenare per evitare la Fiat 500X che aveva sterzato verso il centro della carreggiata. Non sono riuscito e devo aver colpito l'auto nella fiancata posteriore sinistra.

L’incidente sulla A5

Nella serata del 6 dicembre scorso sulla A5, all’altezza di Volpiano, un furgone ha urtato una Fiat 500 X che si è poi schiantata contro lo spartitraffico che separa le due direzioni di marcia dell’autostrada.

Nella macchina viaggiavano una donna e sua figlia neonata di meno di tre mesi, seduta in un seggiolino. Al momento dello schianto, il seggiolino è stato sbalzato dal finestrino della macchina.

Poco dopo un terzo mezzo avrebbe investito la bambina, per poi andarsene, esattamente come fatto dal furgone inizialmente coinvolto nello scontro.

La ricerca dell’auto che ha investito la neonata

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Il conducente del furgone dice di essere stato colpito dalla 500X e di non essere riuscito a schivarla.

Le autorità stanno cercando ancora la terza auto, che avrebbe investito la bambina. Il conducente potrebbe essere accusato di omicidio stradale, ma la sua posizione potrebbe essere alleggerita dall’autopsia che si svolgerà lunedì 15.

Il conducente del furgone è indagato a piede libero per omicidio stradale. Indagata anche la madre della bambina, per il sospetto che il seggiolino non fosse ben assicurato.