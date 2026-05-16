Neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco, in 55 soccorsi dalle motovedette della Finanza

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Una neonata è morta per ipotermia a Lampedusa poco dopo lo sbarco di 55 migranti. La piccola è deceduta durante il trasferimento al poliambulatorio dove la stavano portando insieme alla madre. Le sue condizioni erano critiche e non ce l’ha fatta.

Neonata morta per ipotermia

Nelle prime ore del 16 maggio la motovedetta V1307 della guardia di finanza ha soccorso 55 migranti, poi sbarcati alle 4.30 su molo Favarolo.

Si tratta di persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro anche sette donne e sei minori.

ANSA

Nel gruppo c’era anche una neonata risultata da subito in condizioni critiche. La piccola, insieme alla madre, è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso.

La piccola è morta per ipotermia poco dopo lo sbarco. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ed è stata disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso.

La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.

La neonata aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed era originaria della Costa d’Avorio. La madre è stata dimessa dal punto sanitario dell’isola ed è stata portata all’hotspot dove le verrà prestata assistenza psicologica.

Gli sbarchi a Lampedusa

I migranti che viaggiavano con madre e figlia hanno detto di essere salpati da Sfax-El Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dalle 400 alle 600 euro a persona.

Tre giorni fa l’imbarcazione a vela civile Nadir, dell’Ong tedesca Resqhip aveva soccorso e fatto sbarcare a Lampedusa altri 44 migranti.

Stanto ai dati del Ministero dell’Interno aggiornati al 15 maggio gli immigrati dall’1 gennaio a oggi sono 9.110, in forte diminuzione (circa la metà) rispetto ai 19.439 dell’analogo periodo del 2025 e ai 18456 del 2024.

Cos’è l’ipotermia

L’ipotermia è una condizione di emergenza in cui il corpo perde calore più velocemente di quanto rapidamente lo produca.

Come spiega Humanitas, questa situazione porta a una pericolosa diminuzione della temperatura corporea, che scende al di sotto dei 35 °C. A queste temperature il cuore, il sistema nervoso e altri organi non riescono a funzionare correttamente.

Spesso l’ipotermia è causata dall’esposizione a una bassa temperatura atmosferica o dall’immersione in acqua fredda.

I sintomi principale sono i brividi, cui possono aggiungersi capogiri, fame, nausea, respirazione accelerata, difficoltà a parlare e un lieve senso di confusione, perdita della coordinazione, aumento della frequenza cardiaca e affaticamento.

In casi più gravi è possibile che il polso rallenti e che si perda progressivamente conoscenza.