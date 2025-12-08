Neonata morta sull’A5 a Volpiano, caccia ai due conducenti che sono scappati senza prestare soccorso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Procura di Ivrea indaga per omicidio stradale e fuga del conducente dopo l’incidente nel quale è morta una neonata. Lo schianto è avvenuto sabato 6 dicembre nel tratto compreso tra Volpiano e Settimo, sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Gli inquirenti cercano i conducenti di due veicoli che sarebbero coinvolti nell’incidente e si sarebbero allontanati senza prestare soccorso.

Neonata morta sull’autostrada, la dinamica dell’incidente

L’incidente nel quale ha perso la vita la piccola Lucia, che il 12 dicembre avrebbe compiuto tre mesi, è avvenuto poco prima delle 20 di sabato 6 dicembre. La bimba si trovava sull’auto guidata dalla madre che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo all’altezza dello svincolo per Volpiano.

La macchina è finita prima contro il guardrail e poi contro una siepe dopo una carambola, la bambina è stata sbalzata fuori dal mezzo ed è stata investita da un’altra auto. L’ovetto sul quale era seduta la bimba è stato trovato sulla carreggiata.

ANSA

Rintracciati alcuni testimoni e acquisite le immagini

Gli inquirenti hanno rintracciato alcuni testimoni dell’incidente e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere che avrebbero ripreso lo schianto. La Procura sta cercando i conducenti di due auto che non si sono fermati per prestare soccorso nonostante, a quanto pare, siano stati coinvolti nell’incidente.

Inoltre, sono in corso gli accertamenti per capire se la bambina fosse legata correttamente all’ovetto nel quale si trovava e che è finito fuori dall’abitacolo. Gli accertamenti, condotti dalla pm Gabriella Viglione, mirano a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La testimonianza della madre della piccola, una donna di 35 anni, saranno fondamentali. Attualmente si trova ricoverata presso l’ospedale Giovanni Bosco, dove è arrivata la sera dell’incidente sotto choc.

Incidente a Volpiano, gli aspetti ancora da chiarire

Da chiarire anche se la bambina sia morta subito dopo lo schianto, oppure se a provocare il decesso sia stato il successivo investimento da parte delle auto che viaggiavano sul tratto di autostrada che collega Torino ad Aosta.

Vista la dinamica, non è escluso che i mezzi giunti in un secondo momento non si siano neanche accorti dell’accaduto. Tuttavia, la Procura di Ivrea non vuole lasciare nulla di intentato e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente.

L’aggravante della fuga riguarderebbe almeno i conducenti di due veicoli.