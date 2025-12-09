Neonata morta sull'A5 Torino-Aosta, auto fuori strada dopo urto col furgone: conducente in fuga, s'era fermato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’auto sulla quale viaggiava la neonata morta sulla A5 Torino-Aosta sarebbe stata tamponata da un furgone. Le immagini acquisite dalla Polizia Stradale mostrano un urto tra la macchina guidata dalla mamma della bambina e un altro mezzo. Il conducente del furgone si sarebbe inizialmente fermato e poi sarebbe ripartito. La Procura indaga per omicidio stradale.

Neonata morta sull’A5 Torino-Aosta, coinvolto un furgone

Inizia a delinearsi meglio la dinamica dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di sabato 6 dicembre all’altezza di Volpiano, sull’A5 che collega Torino ad Aosta. Un furgone avrebbe urtato la macchina sulla quale si trovava la piccola Lucia, tre mesi ancora da compiere, provocando la carambola.

L’ovetto sul quale era seduta la neonata è stato sbalzato fuori dall’abitacolo insieme alla bambina.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Volpiano

Il conducente del furgone si ferma e poi scappa

La Procura di Ivrea, che coordina le indagini condotte dalla Polizia Stradale, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente, a vario titolo, a carico delle persone coinvolte nello schianto.

A quanto pare, le immagini mostrano il conducente del furgone che si ferma dopo l’incidente, rimane per un po’ a osservare l’accaduto e poi si dà alla fuga. Le immagini mostrano anche una terza auto coinvolta – ancora non individuata – che avrebbe successivamente investito la bambina. In questo caso gli inquirenti non escludono che il conducente, a causa dell’oscurità e della nebbia, possa non essersi reso conto di quanto accaduto.

La vettura che avrebbe investito la neonata viaggiava nella stessa direzione della 500x guidata dalla mamma di Lucia.

Neonata morta sull’A5, gli accertamenti sull’ovetto

La madre della neonata morta sull’A5 che collega Torino ad Aosta è ancora ricoverata in ospedale. Un altro punto ancora da chiarire, e sul quale stanno lavorando gli inquirenti, riguarda la messa in sicurezza della piccola.

L’ipotesi – ancora tutta da verificare – è che la neonata non sia stata legata correttamente e che il seggiolino, a sua volta, non sia stato fissato correttamente al supporto.

Al momento la Polstrada è impegnata nella ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente e non è escluso che ci siano altre vetture coinvolte nello schianto costato la vita alla piccola Lucia, che avrebbe compiuto tre mesi il prossimo 12 dicembre.