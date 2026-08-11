Neonata rapita dalla nonna a Marcianise vicino Caserta, bloccata sull'A1 mentre tentava di scappare in Romania

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una neonata rumena, rapita il 9 agosto a Marcianise (in provincia di Caserta) dall’ospedale dove era ricoverata, è stata ritrovata dalla Polizia sull’A1 vicino Firenze mentre la nonna, evasa dai domiciliari, tentava di portarla in Romania. La donna è stata arrestata per evasione e denunciata per sottrazione di incapace. La bimba, in buone condizioni, è stata affidata ai servizi sociali.

Neonata rapita a Marcianise

La neonata aveva appena dieci giorni quando è stata rapita. Di nazionalità romena, la piccola è stata sottratta la sera di domenica 9 agosto ai suoi familiari nel Casertano ed è stata ritrovata sana e salva il giorno successivo dalla Polizia di Stato, che ha intercettato l’auto su cui viaggiava lungo l’autostrada A1, in prossimità di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la bimba si trovava presso l’ospedale “Guerriero” di Marcianise, dove era ricoverata in attesa di una pronuncia del giudice sull’affidamento.

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Approfittando di un momento in cui la giovane madre era stata autorizzata a entrare in reparto per l’allattamento, la nonna materna sarebbe riuscita a portare via la neonata con uno stratagemma, allontanandosi poi in auto in direzione del confine rumeno.

Il tentativo di fuga in Romania

Non appena scattato l’allarme, la Squadra Mobile di Caserta ha attivato un’indagine lampo insieme al Commissariato di Marcianise, risalendo in tempi rapidi al veicolo utilizzato per la fuga.

Determinante, secondo le ricostruzioni, anche la collaborazione fornita dal personale dell’ospedale, che ha aiutato gli agenti a ricostruire la dinamica dell’allontanamento.

Il mezzo è stato monitorato lungo tutto il tragitto attraverso la penisola fino a quando, grazie al coordinamento tra la Squadra Mobile fiorentina e la Polizia Stradale del capoluogo toscano, non è stato bloccato sull’Autostrada del Sole, a poche ore dal possibile passaggio del confine.

Chi è la nonna della bambina

A bordo dell’auto, insieme alla bambina, è stata trovata la nonna, anch’essa di nazionalità rumena, che al momento del fatto risultava già sottoposta al regime degli arresti domiciliari.

Per lei sono scattate due distinte contestazioni: l’arresto in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari e la denuncia per sottrazione di persona incapace, reato previsto dall’articolo 574 del codice penale.

La neonata è stata sottoposta a controlli sanitari presso l’ospedale pediatrico di Firenze, che ne ha confermato le buone condizioni di salute, ed è stata successivamente affidata ai servizi sociali in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sul suo collocamento. Le indagini proseguono per fare piena luce sui rapporti familiari che hanno preceduto il gesto della donna.