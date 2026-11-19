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Una neonata di 14 giorni è stata trovata in fin di vita in un appartamento a Mappano, comune della città metropolitana di Torino. La piccola era nel letto matrimoniale dei genitori. Trasportata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, è morta poco dopo. Si indaga sulle cause del decesso, nessuna ipotesi è esclusa.

La neonata trovata morta

La vicenda risale alla mattinata del 19 novembre, quando i genitori di una neonata di 14 mesi hanno trovato la piccola priva di sensi nel letto matrimoniale del loro appartamento a Mappano. Made e padre si sono immediatamente allarmati e hanno chiamato i soccorsi. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Ivrea, ad accertare le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero e i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Venaria Reale. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

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Nella casa dove è avvenuta la tragedia, intanto, carabinieri del Sis, la Sezione Investigazioni Scientifiche, hanno proceduto ai rilievi per trovare dettagli e ricostruire cosa sia successo.

Le ipotesi sulla morte della neonata

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero uno schiacciamento involontario da parte di uno dei genitori o una possibile caduta dal letto. Ma non è esclusa nessuna pista, neppure quella di un eventuale atto volontario da parte di adulti, che comunque da un primo esame medico legale appare decisamente residuale.

Gli esami, necessari per accertare le cause della morte, verranno eseguiti il 23 novembre. Sul cadavere, come si apprende da fonti giudiziarie, non sono stati trovati segni evidenti di violenza o lesioni riconducibili a un impatto. Gli inquirenti attendono l’esito degli accertamenti medico-legali.

I carabinieri della compagnia di Venaria hanno ascoltato la coppia di genitori. Al momento non risulterebbero denunce, segnalazioni pregresse o prese in carico da parte dei servizi sociali per situazioni problematiche anche precedenti alla nascita della bambina.

Cos’è il co-sleeping e i rischi

La neonata aveva trascorso la notte nel letto dei genitori che questa mattina hanno chiamato i soccorsi vedendola esanime. La piccola è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate.

Il co-sleeping, la pratica di condividere il letto con il proprio neonato, è una abitudine comune ma sconsigliata da diversi studi scientifici americani che hanno analizzato le implicazioni sospette tra il “condividere il sonno” e l’aumento della mortalità neonatale.

La condivisione del letto sarebbe uno dei fattori di rischio più elevati per quanto riguarda la morte improvvisa e inaspettata del lattante. L’American Academy of Pediatrics ha diffuso alcune raccomandazioni per il sonno sicuro dei neonati.

È consigliato il coricamento in posizione supina, l’uso di una superficie di riposo solida e non inclinata, la condivisione della stanza ma non del letto, di evitare il surriscaldamento e l’utilizzo di lenzuola morbide che potrebbero ostruire le vie respiratorie. Per l’Accademia pediatrica, è preferibile “idealmente per i primi sei mesi, che i neonati dormano nella stanza dei genitori, vicino al loro letto, ma su una superficie separata e adeguata all’età e alle dimensioni del piccolo.