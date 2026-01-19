Neonati morti, Chiara Petrolini in lacrime dopo il ritrovamento: le parole del cugino e il legame con la nonna

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il 19 gennaio, davanti alla Corte d’Assise di Parma, è proseguito il processo a carico di Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e seppellito i corpi di due figli neonati. Il primo sarebbe nato a maggio 2023, l’altro il 7 agosto 2024. I corpi vennero rinvenuti il 9 agosto e un mese dopo. L’udienza si è concentrata su testimonianze mediche e familiari che hanno ricostruito il contesto clinico ed emotivo della giovane, soffermandosi in particolare sul decesso del primo neonato, sulle parole del cugino dopo il ritrovamento e sul legame con la nonna.

Neonati morti, la testimonianza della ginecologa

Nel corso dell’udienza ha testimoniato la dottoressa Immacolata Blasi, ginecologa e consulente medico della difesa.

Come riporta l’ANSA, la specialista ha chiarito che non è possibile escludere che il primo figlio, partorito nel 2023, sia morto prima della nascita.

“Non possiamo escludere che il decesso del primo figlio sia stata una morte endouterina fetale, assolutamente non possiamo dire che questo bimbo sicuramente non è nato morto”, ha dichiarato Blasi davanti ai giudici.

La ginecologa ha riferito di aver visitato Chiara Petrolini a fine agosto 2024, dopo il parto del secondo neonato.

In quell’occasione, secondo quanto riportato in aula, “i genitali della ragazza sembravano quelli di una persona che non ha partorito”.

Immacolata Blasi ha aggiunto che il secondo feto “è molto probabile che fosse sotto il decimo percentile” e che, di conseguenza, “anche il primo feto potrebbe essere stato un bimbo piccolo, più facilmente soggetto a sofferenza e con un rischio più alto di complicazioni”.

Nella relazione dei periti Valentina Bugelli, medico legale, e Francesca Magli, antropologa forense, si legge infatti che “è del tutto prospettabile che non sia morto prima del parto”.

Per gli inquirenti, il primo neonato sarebbe nato vivo e sarebbe stato ucciso successivamente.

Chiara Petrolini aveva dichiarato che il bambino “non respirava”.

Il racconto del cugino dopo il ritrovamento

In aula ha parlato anche un cugino di Chiara Petrolini, chiamato a testimoniare sulle ore successive al ritrovamento del primo neonato sepolto.

Come riporta LaPresse, ha raccontato che “c’è stata una conversazione in cui ci ha comunicato la notizia, l’unico frangente in cui ci sono state fornite le prime informazioni”.

“Ho notato, non appena ho visto Chiara, che c’era qualcosa che non andava. Però ho visto che aveva le lacrime agli occhi e ho cercato di confortarla in quel momento, non mi misi a fare domande, non era la condizione”, ha spiegato.

Il cugino ha poi dichiarato di aver percepito la necessità di sostegno più che di chiarimenti: “Lei aveva necessità di essere confortata e di parlare di cose più leggere”.

Il legame con la nonna Pia

Il cugino di Chiara Petrolini ha parlato anche del rapporto della donna con la nonna Pia, definito “una sorta di legame inossidabile, proprio fortissimo”.

Secondo la testimonianza, la nonna accompagnava quotidianamente Chiara negli spostamenti e nella vita scolastica.

Durante la malattia dell’anziana, la giovane avrebbe cercato di ricambiare quell’assistenza: “Negli ultimi frangenti la nonna non voleva farsi vedere in uno stato che era il suo, ma fino all’ultimo c’è stato un legame d’amore esemplare”.

LaPresse riporta anche le parole di un’amica di Chiara che avrebbe confermato questa ricostruzione, sottolineando che la nonna “era un grande punto di riferimento nella sua vita” e che la sua morte ha avuto un forte impatto emotivo sulla ragazza.

La testimonianza della psicoterapeuta

Nel corso dell’udienza è stata ascoltata anche Francesca Stefani, psicoterapeuta che segue Chiara Petrolini dal 2 settembre 2024.

Come pubblicato dall’ANSA, per la specialista, la donna, accusata del duplice omicidio volontario e occultamento di cadavere dei suoi due neonati, ha “una sensibilità alla critica e al giudizio di origine traumatica ed è lì il motore del senso di vergogna che va in profondità”, ha spiegato.

Secondo la terapeuta, la giovane presenta fenomeni dissociativi: “Continua a fare la baby sitter e studia, ma un’altra parte emotiva contiene terrore e paura”.

Francesca Stefani ha parlato di “traumi relazionali precoci, altamente impattanti”, riferendo che già all’età di cinque o sei anni Chiara sarebbe cresciuta in “un contesto estremamente rigido”.

Quando la psicoterapeuta ha citato la nonna, presente come figura educativa centrale, la giovane si è commossa in aula.

Per l’esperta si tratta di “una personalità molto complessa” con “caratteristiche miste, di tipo ossessivo, depressivo e dissociativo” e di una “compromissione nell’area affettiva”.