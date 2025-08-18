Neonati morti in ospedale a Bolzano, dov'era il batterio killer: i risultati degli esami e le indagini

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Continuano le indagini dei Nas sull’origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano. I piccoli, nati con peso inferiore a un chilo, sono deceduti il 12 e 13 agosto. Le prime analisi hanno rivelato la presenza della Serratia marcescens in un luogo inatteso: il sapone usato per lavare tettarelle e biberon.

Neonati morti a Bolzano, dov’era il batterio

Come riporta ANSA, la Direzione sanitaria dell’Alto Adige, su disposizione della magistratura e dei carabinieri Nas, ha deciso di sospendere l’uso di un detergente per i piatti in tutti gli ospedali della provincia.

Si tratta di una misura adottata “a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche”, come spiega una nota ufficiale.

iStock

Dieci neonati prematuri sono ricoverati in terapia intensiva a Bolzano

Gli esami hanno individuato il batterio nel beccuccio e nei dispenser del sapone, che veniva utilizzato in reparti dove vengono pulite tettarelle e biberon.

Nonostante il sospetto forte, le analisi non sono ancora completate e restano in corso ulteriori verifiche per stabilire con certezza la catena del contagio.

Le condizioni dei bimbi e il rischio infezioni

Nel frattempo, le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ancora ricoverati in terapia intensiva a Bolzano sono considerate stabili.

La direzione dell’ospedale precisa che il reparto di Ostetricia e tutti gli altri servizi continuano a funzionare regolarmente, senza alcun impatto dall’allarme sanitario.

Gli esperti spiegano che la Serratia marcescens è un batterio diffuso nell’ambiente e normalmente innocuo per chi ha un sistema immunitario sano, ma può rivelarsi letale per neonati fragili.

“La Serratia è anche uno dei batteri più abili nello sviluppare resistenza agli antibiotici” sottolinea Carlo Federico Perno, responsabile di microbiologia al Bambino Gesù di Roma.

Come avviene il contagio

Secondo quanto riferito ad ANSA da Massimo Agosti, presidente della Società italiana di neonatologia, il contagio può avvenire facilmente in reparto: “Il batterio viaggia da un bambino all’altro attraverso le mani degli adulti”.

Agosti ricorda che i genitori dei piccoli pazienti passano spesso molte ore accanto ai figli e che nei reparti esistono aree ristoro dove vengono utilizzati detergenti comuni.

Episodi simili, spiegano gli esperti, non sono frequenti ma nemmeno impossibili: i decessi per infezioni ospedaliere colpiscono soprattutto i pazienti più fragili.

Il caso di Bolzano ha scosso l’opinione pubblica proprio perché riguarda due neonati deceduti a distanza di poche ore. Le indagini proseguono per chiarire se il detergente contaminato sia l’unica causa o se il batterio fosse presente anche altrove.