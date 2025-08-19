Neonati morti in ospedale a Bolzano, il dramma dell'infezione si ripete: il precedente di 11 anni fa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mentre si indaga sul caso dei neonati morti in ospedale a Bolzano a causa di un batterio è tornato d’attualità un precedente che risale a 11 anni fa. La corte d’appello ha ribaltato la sentenza dei giudici di primo grado per la causa civile intentata dai genitori di una neonata di 6 giorni, morta 11 anni fa sempre all’ospedale San Maurizio e sempre per la stessa infezione.

Neonati morti in ospedale a Bolzano: il precedente

A riportare gli ultimi sviluppi sul caso risalente a 11 anni fa all’ospedale San Maurizio è il Corriere dell’Alto Adige, che ha riferito del ribaltamento della sentenza di primo grado.

Quella sentenza, come spiegato da Maurizio Cibien, referente di Giesse Bolzano che ha assistito i genitori della neonata deceduta, “non aveva riconosciuto responsabilità civili in capo all’Asl”, ma “non ci siamo arresi e abbiamo portato il caso in corte d’appello, trovando conferma delle nostre tesi”.

Una struttura dell’ospedale San Maurizio a Bolzano.

I consulenti della Procura avevano sostenuto che l’infezione da Serratia marcescens, responsabile della morte della bimba, fosse “da considerarsi nosocomiale”. Per i consulenti dell’accusa, c’è un “nesso di causalità tra inadempimenti di carattere igienico-sanitario imputabili all’azienda sanitaria di Bolzano e la morte della piccola”.

A tal proposito, i giudici di secondo grado hanno scritto che “la struttura sanitaria non si può limitare a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all’assistenza, ma deve dimostrare di averli specificatamente applicati nel caso concreto”.

Neonati morti in ospedale a Bolzano: il caso 2025

Per quanto riguarda i due neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale all’ospedale San Maurizio e morti la scorsa settimana a distanza di poche ore (il primo martedì, il secondo la notte di mercoledì), al momento non ci sono ipotesi di reato né indagati.

Si attende la decisione della Procura e l’autopsia, attesa nei prossimi giorni.

Neonati morti a Bolzano: il sospetto

L’Asl, da par suo, ha inviato un’indagine interna da cui è emerso che i neonati sono morti per un’infezione da Serratia marcescens.

La stessa Asl ha fatto sapere che il reparto è stato sottoposto a una “completa disinfezione” e che è stata sospesa l’ammissione di altri neonati prematuri. Dei 10 ricoverati a Bolzano (scesi a nove nel 17 agosto, in seguito a una dimissione), 4 erano risultati positivi al batterio ma asintomatici.

Risale a sabato la direttiva con cui l’Asl ha sospeso “a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche” l’uso, in tutti gli ospedali, di uno specifico detergente lavapiatti “potenzialmente contaminato” dal batterio. I tamponi erano risultati positivi alla Serratia marcescens.

Allo stato attuale, non è ancora chiaro come i neonati siano entrati in contatto con il batterio, forse tramite biberon e tettarelle, sebbene, come precisato dall’Asl, “tutti gli strumenti usati in reparto vengono sterilizzati quotidianamente”.

I Nas, intanto, hanno sequestrato flaconi e dispenser presenti nei due cucinini del reparto, oltre a varia documentazione.