Neonati morti, l'avvocato di Chiara Petrolini la definisce "figlia di tutti" e lei scoppia a piangere in aula

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Figlia di tutti”, con queste parole l’avvocato Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, ha concluso la sua arringa durante l’udienza del 27 marzo del processo nei confronti della donna 22enne accusata di omicidio per due figli neonati e per l’occultamento dei loro corpi. “Chiara è figlia di tutti, l’ho detto ed è una cosa che penso debba essere considerata”, ha spiegato il legale.

Chiara Petrolini non è punibile

Intervistato durante la puntata di Ore 14 del 27 marzo, all’uscita dell’udienza, Nicola Tria, avvocato di Chiara Petrolini, ha spiegato la sua richiesta principale.

“Chiara Petrolini non è punibile perché non era capace di intendere e di volere al momento dei fatti”, le sue parole.

ANSA

“Bisogna guardare a questa vicenda considerando che anche Chiara è una vittima di una psicopatologia o comunque di un grave disfunzionamento del suo equilibrio psichico”, ha spiegato l’avvocato.

Il legale di Chiara Petrolini ha, inoltre, sottolineato che la sua assistita avrebbe “disturbi e disfunzioni che comunque anche chi non ha ritenuto di avvisare una malattia vera e propria, ha dovuto riconoscere”.

La richiesta di assoluzione per uno degli episodi

Nicola Tria ha, inoltre, spiegato di aver chiesto l’assoluzione per uno degli episodi contestati, quello di maggio 2023.

Il legale ha sottolineato che “non vi sia prova che il neonato sia nato vivo” e ha escluso la premeditazione nell’altro caso.

L’ipotesi sarebbe quella di condotta colposa o “al massimo di un dolo eventuale chiedendo anche il riconoscimento delle attenuanti generiche legate all’immaturità, al disfunzionamento psichico e alla fragilità psichica della ragazza”.

Chiara Petrolini “figlia di tutti”

Al termine dell’udienza, Chiara Petrolini è scoppiata a piangere.

“Chiara è figlia di tutti, l’ho detto ed è una cosa che penso debba essere considerata. Non deve essere un soggetto da guardare con uno sguardo emarginante”, ha spiegato l’avvocato.

“Di Chiara non ho mai parlato, è scoppiata a piangere, non so se per le mie parole”, ha concluso Nicola Tria, intervistato da Ore 14 all’uscita dell’udienza.