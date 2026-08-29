Neonato abbandonato in strada a Pignataro Maggiore, è stato il padre a chiamare fingendo il ritrovamento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un neonato è stato abbandonato alle tre di notte in via Matteotti a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. La presenza del piccolo, nato da poche ore, era stata segnalata da un presunto residente. Dopo un primo interrogatorio è stato scoperto che a chiamare è stato un ragazzo, denunciato per simulazione di reato. Il bimbo è stato ricoverato in via precauzionale insieme alla madre minorenne: sono entrambi in buone condizioni di salute.

Neonato abbandonato in piena notte

Era nato da poche ore quando è stato abbandonato, o quasi. Questa è la storia di un bambino scoperto in una strada di Pignataro Maggiore, nel Casertano.

Da una prima ricostruzione, il bambino doveva essere nato da poco quando presumibilmente la donna che lo ha partorito ha scelto di lasciarlo in una via del centro cittadino, via Giacomo Matteotti.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il piccolo sarebbe stato quindi scoperto da uno dei residenti, che ha lanciato l’allarme. Erano circa le tre di notte, dettaglio che aveva aperto all’ipotesi di condizioni fisiche e psicologiche compromesse della madre. Esistono infatti diverse alternative sul territorio, come le “culle per la vita“, che permettono di lasciare un neonato in un luogo sicuro senza conseguenze penali per chi lo fa.

I soccorsi

Uno dei residenti di via Matteotti ha chiamato i soccorsi dopo aver notato il bambino. Almeno questo è il racconto fornito all’arrivo dei sanitari e dei carabinieri.

La chiamata ha portato immediatamente i soccorsi e i carabinieri sul luogo del presunto abbandono. Mentre venivano avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della madre, il piccolo è stato preso in carico dai sanitari.

Era stato infatti allertato l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, un punto di riferimento per le emergenze che riguardano i più piccoli, pronto a riceverlo.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Pignataro Maggiore, Cesare Cuccaro, racconta che il bambino non è stato abbandonato. Al momento non è stato possibile divulgare ulteriori informazioni sulla vicenda per ragioni di privacy e nel rispetto della tutela del minore.

Sarebbe però già stato svolto un lungo interrogatorio ed è stato denunciato un ragazzo maggiorenne per false generalità e simulazione di reato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe simulato il ritrovamento del neonato, ma in realtà è il padre del piccolo, partorito in casa dalla fidanzata minorenne.

Madre e figlio stanno bene. Al momento sono state allertate la Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli per svolgere le dovute valutazioni sulla vicenda.