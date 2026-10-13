Neonato abbandonato per strada a Cinisello Balsamo, idea per il nome: "Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Vorremmo chiamarlo Leone“, come il Pontefice attualmente in carica. Lo dice Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, riferendosi al neonato abbandonato tra le aiuole di Cinisello Balsamo (Milano) lunedì 12 ottobre. Le condizioni del piccolo sono stabili, sta “complessivamente bene e respira autonomamente”.

Un nome possibile per il neonato abbandonato

Ansa ha raccolto una dichiarazione di Guido Bertolaso, oggi assessore regionale al Welfare, sul neonato rinvenuto tra le aiuole di Cinisello Balsamo, avvolto in un sacchetto di plastica.

Bertolaso sta partecipando, insieme al personale dell’ospedale Niguarda in cui il piccolo è ricoverato, alla decisione sulla scelta del nome.

ANSA

Il bambino si trova ancora nel reparto di Terapia Intensiva neonatale, dove è stato trasferito dopo il ritrovamento, il 12 ottobre, in uno stato di ipotermia.

“Vorremmo chiamarlo Leone”, dice l’assessore regionale, lo stesso nome che Leone XIV ha scelto per il suo pontificato, ma anche “un nome che vuole essere innanzitutto un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre“.

Come sta il bambino

Bertolaso, quindi, all’Ansa riferisce che il piccolo Leone sta “complessivamente bene e respira autonomamente”, dunque le sue condizioni di salute sono stabili. “Aspettiamo che inizi a succhiare il latte, speriamo che accada nelle prossime ore”, aggiunge l’assessore regionale.

Alle mamme in ascolto, quindi, rivolge un appello: “È possibile rivolgersi a un ospedale, essere assistite durante il parto e scegliere di non riconoscere il proprio bambino“, il tutto nel completo anonimato. Ora a Leone “auguriamo di trovare la forza e il coraggio necessari per affrontare le sfide che lo attendono”.

Il ritrovamento a Cinisello Balsamo

Al salvataggio del neonato hanno partecipato tre persone. La prima a notare quello strano fagotto è stata una donna di 58 anni, nel momento in cui il suo cane ha cominciato a tirare nella direzione di un sacchetto di plastica che si trovava tra gli alberi. La donna ha notato subito che quel sacchetto si muoveva.

La 58enne ha sciolto i due nodi e all’interno ha trovato un lenzuolo macchiato di sangue e ha visto la testolina del piccolo. Il bimbo, non appena restituito alla luce, ha cominciato a piangere. In quel momento è arrivata un’altra donna, che dal suo zaino ha estratto una felpa per poter riscaldare il piccolo. Insieme hanno chiamato il 112, mentre accorreva un altro uomo. Il bambino era sporco di sangue, aveva ancora parti di placenta addosso e presentava un cerotto sull’ombelico.

Un’ambulanza della Croce Rossa, accorsa con una dottoressa del Niguarda, ha trasportato il neonato in codice rosso presso il nosocomio di Milano. Nel frattempo sono scattate le indagini, e la Procura di Monza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore. La Squadra Mobile, la Scientifica e le Volanti sono al lavoro per setacciare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Gli inquirenti, ora, cercano di capire cosa sia successo dopo il parto, dove sia avvenuto quest’ultimo e chi sia stato a trasportare il neonato su quell’erba.

Una lista di famiglie pronte per l’affido

Nel frattempo, il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha fatto sapere a Repubblica che esisterebbe “già una lista di famiglie che in passato avevano dato la loro disponibilità per un affido“.

Ora “verranno avviati dei colloqui per capire la compatibilità con il bambino, il cui benessere è ovviamente la nostra assoluta priorità”.