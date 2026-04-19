Neonato affidato alla Culla per la vita di Bergamo, è in buone condizioni e si trova in ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un neonato è stato affidato alla Culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo. Il sistema è collegato al 118 ed ha avvertito immediatamente gli operatori che il piccolo era stato lasciato. Trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il piccolo è in buone condizioni. Il dispositivo non è dotato di telecamere allo scopo di preservare l’identità di chi decide di affidare un neonato alla Culla per la vita.

Neonato lasciato nella Culla per la vita di Bergamo

Il sistema di allarme è scattato alle 9:45 di oggi, domenica 19 aprile, per avvertire gli operatori che qualcuno aveva lasciato un bambino nello spazio chiamato Culla per la vita, messo a disposizione dalla Croce Rossa di Bergamo.

Si tratta di un maschietto, che è stato trasferito subito all’ospedale Papa Giovanni XXIII: sta bene e ha già mangiato.

ANSA

Il biglietto di accompagnamento trovato dagli operatori

Chi ha affidato il bambino alla Culla per la vita ha lasciato un biglietto con scritto: “Ti auguro tanta gioia e serenità che non siamo stati in grado di darti. Ti amo tantissimo”.

Il sistema è stato ideato appositamente per garantire un intervento immediato, valutare in modo istantaneo le condizioni del neonato e preservare la privacy di chi decide di lasciare il bambino. Come ha spiegato al Corriere della Sera il presidente della Croce Rossa di Bergamo, Gianluca Sforza, il sistema è dotato di diversi allarmi e il centralinista della sala radio, grazie a una telecamera interna, riesce a monitorare in ogni minuto la situazione della temperatura e della climatizzazione della stanza.

Una volta scattato l’allarme, la centralinista di turno ha avvisato il 112, che a sua volta ha allertato un’ambulanza, arrivata nel giro di un minuto sul posto insieme a un’automedica.

Come funziona il sistema della Culla per la vita

Attiva dal 2019, la Culla per la vita era già stata usata nel 2023, quando una bimba era stata lasciata il giorno stesso della nascita. Il servizio viene curato dall’associazione Donne medico.

Come ha ricordato Gianluca Sforza, responsabile della Croce Rossa di Bergamo, le mamme “devono sapere che qui hanno una situazione sicura e totalmente anonima, in cui nessuno può vederla dall’interno e dall’esterno”.

Soprattutto, ha precisato, le donne che decidono di usare questo servizio devono sapere che depositate un neonato nella Culla per la vita non costituisce il reato di abbandono di minore. Infatti, il dispositivo è stato ideato per “garantire il soccorso immediato e il benessere del neonato”.