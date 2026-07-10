Neonato circonciso in casa a Brescia sul tavolo della cucina, medico cardiologo denunciato per lesioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un cardiologo è stato denunciato per aver eseguito in casa, sul tavolo della cucina, la circoncisione su un neonato di pochi mesi. A scatenare la denuncia il fatto che l’intervento abbia provocato gravi lesioni al bimbo. È accaduto a Brescia, dove i NAS hanno avviato un’indagine che si è conclusa con la denuncia. Il medico avrebbe effettuato l’operazione in una condizione priva degli standard igienico-sanitari e di sicurezza previsti per questo tipo di interventi. Rischia una sanzione da 30mila euro.

Circoncisione in casa

Un neonato, figlio di una coppia pakistana, è stato circonciso in casa. A fare l’operazione un cardiologo bresciano di 63 anni. Il medico era stato contattato da alcuni familiari che l’hanno messo in contatto con i due genitori.

Nessuna struttura autorizzata, ma l’abitazione della famiglia come luogo dell’intervento e nello specifico il tavolo della cucina come piano operatorio. Già così si configura una violazione della legge, ma purtroppo il bambino ha subito anche gravi lesioni.

A seguito di queste, la famiglia avrebbe deciso di denunciare il cardiologo per lesioni colpose.

L’operazione senza sicurezza

Il cardiologo, secondo quanto riportato dalla denuncia a suo carico e raccontato da Il Fatto Quotidiano, si sarebbe prestato alla circoncisione sul neonato nell’abitazione dei genitori.

I fatti risalgono allo scorso febbraio. Le indagini condotte dai NAS dei carabinieri di Brescia hanno scoperto diversi dettagli. La famiglia pakistana aveva deciso per la circoncisione del figlio per via della tradizione religiosa, ma per farlo, invece di affidarsi a una struttura autorizzata, si è affidata al medico chirurgo indicato da alcuni parenti.

Una simile operazione, non in una struttura sanitaria e con l’aggravante di aver causato lesioni al neonato, pesa sul cardiologo con una violazione amministrativa che arriva fino a 30.000 euro.

Come sta il neonato?

Non è chiaro se le lesioni siano da collegare alla mancanza di standard igienico-sanitari o a un errore durante l’intervento. In ogni caso il neonato ha riportato una lesione che dalla denuncia viene definita “grave”.

Non si conoscono le sue attuali condizioni, ma le conseguenze dell’operazione illegale hanno spinto i genitori a denunciare il cardiologo. Ora i carabinieri stanno allargando le indagini sul medico cardiologo indagato, visto che il suo nome è stato indicato in un passaparola che potrebbe svelare un giro di interventi illegali in casa.

L’ipotesi è che il medico sia un punto di riferimento nel bresciano e nel veronese per le comunità pakistane e non che praticano per questioni religiose la circoncisione dei bambini.