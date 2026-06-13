Neonato di 12 giorni intossicato a Reggio Emilia dalle tisane di verbena, i genitori le usavano per rilassarlo

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Un neonato di 12 giorni, nato in perfette condizioni di salute, è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Il piccolo è arrivato in ospedale con difficoltà respiratorie: era, così come riscontrato dai medici, intossicato. A fargli male le tisane a base di verbena utilizzate dai genitori a scopo calmante.

Neonato di 12 giorni intossicato a Reggio Emilia

“Un bambino di origini asiatiche, venuto al mondo sano e al termine naturale del periodo di gestazione, a distanza di 12 giorni ha dovuto ricorrere alle cure mediche a causa di un’intossicazione che poteva avere gravi conseguenze per la sua vita”.

Lo comunica in una nota l’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia dopo il ricovero del piccolo nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

A condurlo al pronto soccorso sono stati i genitori, “attenti e tempestivi”, allarmati dalla scarsa reattività, dal calo di peso e dal rifiuto dell’alimentazione del figlio.

Al momento del ricovero, spiega l’Usl, “il quadro stava evolvendo in insufficienza respiratoria progressiva e aggravamento delle condizioni fino al coma”.

Il paziente è stato intubato e sottoposto a ventilazione meccanica, mentre si svolgevano gli accertamenti atti a rilevare la causa del malessere.

La colpa è delle tisane alla verbena

Le indagini tossicologiche svolte sul piccolo hanno rivelato la presenza di alcaloidi tropanici, che possono comportare depressione neurologica.

Tali sostanze provenivano dalla verbena essicata, una pianta officinale proveniente dall’Asia.

I genitori utilizzavano le foglie di verbena per preparare tisane che davano al piccolo con lo scopo di calmarlo e rilassarlo.

Un monito per tutti i genitori

Giancarlo Gargano, direttore della struttura di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale ha scelto di condividere il caso come monito a tutti i genitori.

L’invito è quello di astenersi dal “somministrare ai neonati prodotti non sicuri e senza prescrizione medica”.

“Dobbiamo ricordare – conclude Gargano – che l’ingestione di alimenti di dubbia provenienza, tossici o potenzialmente tali può comportare esiti gravissimi e talora fatali”.

Per fortuna, nel caso di Reggio Emilia, “l’intervento precoce e tempestivo ha permesso di curare al meglio il piccolo, consentendogli un recupero totale e rapido”.