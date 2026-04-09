Neonato di 15 giorni trovato in casa a Roma tra droga e spazzatura: denunciata la madre, arrestato il compagno

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Un pavimento sporco ricoperto di muffa e rifiuti e un materasso di fortuna. In questo scenario è stato trovato un neonato di appena 15 giorni in un appartamento a Roma, nel IV Municipio. La madre, una 31enne, è stata denunciata. Il padre, 49, è stato arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Perché all’interno dell’appartamento gli inquirenti hanno rinvenuto un quantitativo di hashish e marijuana per un totale di cinque chili. Il piccolo è stato affidato ai sanitari nell’attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

Orrore in un appartamento a Roma

La notizia arriva dall’Ansa. Un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in un appartamento di Roma gravemente denutrito e sottopeso. Il piccolo dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, in un contesto di degrado fatto di rifiuti, caos e muffa.

Intorno a lui, oltre ai rifiuti, c’erano calcinacci e altre masserizie, con i muri ormai degradati dai quali ripetutamente si staccava l’intonaco. Il bambino è stato trovato nudo e coperto solo parzialmente da una copertina.

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Adnkronos scrive che all’interno dello stesso appartamento sono stati trovati quantitativi di hashish e marijuana per un totale di 5 chili, con un principio attivo al 18% e per un valore stimato tra i 60 mila e i 70 mila euro.

Il neonato è stato affidato alle cure di una struttura sanitaria neonatologica nell’attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

Il neonato era stato sottratto dall’ospedale dalla madre

Le indagini erano scattate dopo che la madre aveva sottratto il figlio dall’ospedale poco dopo il parto, senza dare il tempo ai sanitari di applicare le ordinarie terapie post-partum. Quindi gli agenti del Nae (Nucleo Assistenza Emarginati) del VII gruppo Appio della polizia locale, su delega della Procura dei Minorenni, avevano avviato le indagini per accertarsi sulle condizioni di salute del bambino.

Le prime ricerche si erano concentrate in un appartamento del VII Municipio Tuscolano, ma senza risultati. Gli investigatori si erano dunque spostati a Pietralata, nel IV Municipio, per concentrarsi su un secondo appartamento. Dopo i necessari appostamenti gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il neonato.

I provvedimenti contro i genitori

La madre del piccolo, 31 anni, è stata denunciata mentre il padre, 49 anni, è stato arrestato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo dovrà restare in un’abitazione diversa dall’appartamento in cui si trovava il bambino, ora posto sotto sequestro. Il processo con rito direttissimo – scrive Roma Today – è previsto per il mese di maggio.

Il precedente per omicidio colposo

Non è tutto. Secondo Ansa e Adnkronos la coppia risulterebbe coinvolta in un altro procedimento penale. Nel 2025 un altro figlio era morto per una meningite fulminante e un’infezione polmonare.

Il piccolo era nato in casa senza assistenza medica e aveva ingerito il liquido amniotico. Nel novembre 2025 un caso simile ha avuto luogo a Lecce: un neonato aveva cominciato a tremare subito dopo il parto ed era risultato positivo alla cocaina.