Neonato di 5 mesi cade dalle braccia della madre colpita da malore, gravissimo in ospedale a Torino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un bambino di cinque mesi è ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale Regina Margherita di Torino dopo un incidente domestico avvenuto in una villetta su due piani a Pessione, frazione di Chieri. Il piccolo sarebbe caduto dalle braccia della madre, che avrebbe perso la presa a causa di un malore.

Lattante cade dalle braccia della madre

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio. Secondo i racconti forniti e i primi accertamenti, la donna dopo pranzo era salita al piano superiore per riposare vicino al piccolo che stava dormendo.

Il bimbo si è poi svegliato, così la mamma lo ha preso in braccio per andare in cucina e preparargli il latte. Mentre stava scendendo le scale insieme al bambino, la donna, che dal mattino lamentava un forte mal di testa, sarebbe stata colta improvvisamente da un malore e si è accasciata.

IPA

In quel momento il bambino le è scivolato dalle braccia ed è rotolato lungo le scale, battendo violentemente il capo sul pavimento in fondo alla rampa. La notizia è stata riportata, fra gli altri, anche dal quotidiano La Stampa.

La chiamata ai soccorsi

Il marito, che si trovava nel salotto, ha assistito alla scena ed ha immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale compagnia.

È stato attivato l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il bebè all’ospedale Regina Margherita di Torino.

All’arrivo in pronto soccorso il piccolo era in arresto cardiaco: i medici sono riusciti a rianimarlo, ma il bimbo ha riportato un grave politrauma ed è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravissime e la prognosi è riservata.

Indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Chieri hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione che si trova in una traversa della via principale del paese per raccogliere elementi utili a verificare la dinamica dell’accaduto.

Gli accertamenti dei militari avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti fornita dai coniugi e la natura accidentale dell’episodio. La madre, sotto shock, è insieme al padre al capezzale del bambino e non riesce a darsi pace per quanto accaduto.