Neonato in passeggino morto a Saint-Pierre vicino Aosta investito dal trattore guidato dallo zio: aveva 3 mesi

Tragedia familiare in Valle d’Aosta, a Saint Pierre. Leonardo, un neonato di 3 mesi, è morto dopo essere stato investito dal trattore guidato dallo zio, Matteo Barmaz. Il piccolo si trovava nel passeggino, nel cortile dell’azienda vitivinicola di famiglia, quando le ruote del mezzo pesante lo hanno travolto, non lasciandogli scampo.

Aosta, neonato morto a Saint-Pierre dopo essere stato investito dal trattore

L’incidente, come riferito dal quotidiano La Stampa, si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, intorno alle 17. Leonardo si trovava nel passeggino, nel cortile dell’attività vitivinicola di famiglia che sorge nei vigneti di Saint-Pierre, in località Château Feuillet. Lo zio Matteo stava guidando il trattore e non lo ha visto. Poi un urlo, il silenzio e la tragedia immane.

Matteo, fratello della madre del neonato, stava spostando delle botti. Il trattore ne trascinava una. E proprio la botte pare che abbia impedito all’uomo di avere una visuale ampia e di notare quindi il passeggino.

Dopo l’incidente, lo zio ha immediatamente fermato il trattore e ha visto il nipote in condizioni disperate. Subito sono stati avvertiti i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

L’elicottero del Soccorso alpino con a bordo un medico rianimatore è decollato dall’aeroporto di Saint-Cristophe e in una manciata di minuti ha raggiunto l’azienda vitivinicola.

Le condizioni di Leonardo erano drammatiche. Il medico ha provato a rianimarlo. Nel mentre è giunta sul posto anche l’ambulanza per le emergenze che ospita una piccola sala di Rianimazione. Il piccino è poi stato portato all’ospedale Beauregard.

I soccorritori hanno deciso di trasferire il bimbo con l’ambulanza e non con l’elicottero, in quanto il velivolo avrebbe dovuto atterrare sulla pista di Saint-Christophe. A quel punto Leonardo avrebbe dovuto essere messo su un’altra ambulanza che lo avrebbe portato ad Aosta. Un’operazione ritenuta troppo lunga.

I disperati tentativi di rianimazione

Al Beauregard Leonardo è stato intubato. I medici hanno provato a rianimarlo per ore. Purtroppo l’epilogo è stato tragico: il piccolo si è spento poco dopo le 21.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Aosta e della stazione di Saint-Pierre. L’area è stata posta sotto sequestro ed è stata informata la procura. I militari dell’Arma, con l’aiuto dei testimoni, ricostruiranno le fasi del drammatico episodio.