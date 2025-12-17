Neonato intossicato a Vasto dalla madre, gli avrebbe dato volutamente il detersivo per poi tentare il suicidio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ci sono nuovi sviluppi sul caso del neonato intossicato dal detersivo a Vasto: la madre, indagata per lesioni, avrebbe dato volutamente il detersivo al figlio per poi tentare il suicidio. A portare il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina, nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, era stato il padre.

Neonato intossicato a Vasto: cos’è successo

La trasmissione La vita in diretta ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul caso del neonato intossicato dal detersivo a Vasto, in provincia di Chieti.

In base alla ricostruzione dei fatti fornita dal programma Rai, sarebbe stata la madre a dare volutamente al figlio, di 3 mesi e mezzo, un quantitativo di detersivo per stoviglie pari – sembra – a una tazzina di caffè. Poi la donna avrebbe tentato il suicidio.

La donna, di 41 anni, è indagata per lesioni e non può vedere e avvicinarsi al bimbo, che era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina nel pomeriggio del 9 dicembre dal padre.

L’abitazione della famiglia è stata posta sotto sequestro dalla Procura.

Come sta il neonato intossicato a Vasto

Il bambino era arrivato in ospedale in gravi condizioni di salute con tracce di schiuma e detersivo sulla bocca e sulla tutina. Proprio per questo i pediatri della struttura avevano deciso di ricorrere a una lavanda gastrica d’urgenza.

Il piccolo si è ripreso completamente e ora è fuori pericolo.

Il neonato è stato affidato ai nonni, dopo che è stata sospesa la responsabilità genitoriale sia della mamma che del papà, che avrebbe dovuto vigilare e dare l’allarme sulle condizioni della moglie.

Dopo l’accaduto, la donna avrebbe chiesto volontariamente di essere ricoverata in una struttura ospedaliera. Si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Lanciano. L’ipotesi è una crisi da depressione post partum.

Cos’è la depressione post partum e come riconoscerla

Il sito di Fondazione Veronesi riporta che una recente review pubblicata sulla rivista Trends in Neurosciences indica che la depressione post partum è “una malattia a tutti gli effetti, causata da una complessa interazione di fattori biologici e ambientali che determinano cambiamenti nell’attività del cervello e nell’espressione dei geni”.

Come spiegato da Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ETS – e co-presidente della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), “nei primi mesi dopo il parto, la percentuale di donne affette da depressione arriva al 16%“.

Mencacci ha aggiunto: “Si tratta di una patologia complessa, che può avere conseguenze significative non solo sulla madre, ma anche sul bambino e sull’intero nucleo familiare”.

Per individuare circa il 50% dei casi di depressione perinatale, secondo Claudio Mencacci, basta porre alcune semplici domande sulla storia personale e familiare della donna: “Bisogna chiedere a tutte le donne se, nel corso della loro vita, hanno mai sofferto di ansia o depressione, e se nella loro famiglia esiste una storia di disturbi psicologici o psichiatrici“.

Una storia di disturbo disforico premestruale può essere un campanello d’allarme, così come un intervallo molto breve tra una gravidanza e l’altra.

Claudia Ciardo, dirigente medico presso l’Ospedale Buzzi, ha aggiunto: “Altri fattori di rischio includono: precedente depressione post parto, complicanze in gravidanza e al parto, difficoltà relazionali col partner, condizioni lavorative precarie, storia di dipendenze o violenze“.