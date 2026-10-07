Neonato morto durante il parto a Castellammare, medico accusato di aver simulato il nodo al cordone ombelicale

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Quattro sanitari del San Leonardo di Castellammare sono stati raggiunti da misure cautelari nell’inchiesta sulla morte di Salvatore, neonato deceduto in seguito al parto nel 2024. L’ex medico primario è ai domiciliari; per altri due medici e un’ostetrica scatta la sospensione. La Procura contesta anche un presunto falso nodo al cordone ombelicale con l’obiettivo di depistare.

Neonato morto dopo il parto a Castellammare, la svolta

Il piccolo Salvatore era deceduto nel marzo 2024 dopo un mese di ricovero all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano.

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di quattro sanitari: tre medici e un’ostetrica. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura.

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Arresti domiciliari per un medico

La misura più pesante riguarda Eutalia Esposito, che all’epoca dei fatti era la primaria pro tempore del reparto di Ginecologia: per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per altri due medici e un’ostetrica è stata invece stabilita, per la durata di dodici mesi, la sospensione dall’esercizio della professione e dal pubblico ufficio o servizio ricoperto.

Le accuse contestate, a vario titolo, riguardano la responsabilità colposa per la morte in ambito sanitario, la falsità materiale e ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale, oltre alla frode in processo penale e al depistaggio.

La morte del piccolo Domenico

La vicenda era iniziata nel febbraio 2024. Il bambino era nato al San Leonardo dopo una gravidanza arrivata alla 42esima settimana. Le complicazioni insorte durante il parto avevano reso necessario il trasferimento immediato in terapia intensiva neonatale. Il piccolo è rimasto ricoverato per oltre un mese ed è morto il 28 marzo 2024.

Nelle prime ricostruzioni diffuse dopo il decesso, la causa delle gravissime condizioni del neonato era stata collegata alla presenza di un nodo al cordone ombelicale.

Roberto Cinelli, direttore della Terapia intensiva neonatale del San Leonardo, aveva parlato di una “gravissima asfissia perinatale legata ad una estrazione difficile per la presenza di un nodo vero di cordone ombelicale”, seguita da una grave encefalopatia ipossico-ischemica e da un’insufficienza multiorgano.

Un nodo al cordone ombelicale per depistare?

Proprio quel nodo è diventato successivamente uno degli elementi centrali dell’indagine. Secondo la Procura di Torre Annunziata, infatti, il nodo non sarebbe stato una complicazione verificatasi spontaneamente durante il parto, ma sarebbe stato creato artificialmente dopo l’evento per fornire una spiegazione alternativa alle condizioni del neonato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il personale sanitario avrebbe messo in atto una serie di comportamenti finalizzati a rendere più difficile l’accertamento delle eventuali responsabilità. A rendere particolarmente rilevante questo elemento è anche la successiva gestione del cordone e della placenta. Secondo l’accusa, entrambi sarebbero stati smaltiti immediatamente, con modalità considerate dalla Procura non conformi alle prassi normalmente seguite nella struttura sanitaria.

La Procura contesta inoltre presunte alterazioni della documentazione sanitaria. In particolare, gli investigatori avrebbero individuato anomalie nella cartella clinica relative agli orari di presenza e alle attività svolte dai sanitari coinvolti nel parto.