Neonato morto gettato dal quarto piano in Russia: si indaga sulla sorellina di 5 anni, cosa sarebbe successo

Un neonato di appena 21 giorni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina. È successo nella cittadina di Vasilyevo, in Russia, dove le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per far luce sulla tragedia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe stato lanciato di sotto dalla sorellina di cinque anni in un momento in cui i genitori non erano in casa.

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo una prima ricostruzione pubblicata da Fanpage nella cittadina di Vasilyevo, in Russia, sabato 25 ottobre un neonato di appena 21 giorni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina, dove si trova l’abitazione di famiglia, al numero 72 della Stakhanovskaya.

Il piccolo ha impattato sul cemento dopo un volo di circa 12 metri. La tragedia si sarebbe consumata in un momento in cui i due piccoli sono stati lasciati soli dai genitori.

Secondo Business Gazeta l’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni passanti che avrebbero sentito la bambina urlare dalla finestra. Subito dopo queste persone avrebbero notato il corpicino inanimato del piccolo sull’asfalto.

Sul posto sono prontamente arrivate le squadre dei soccorritori, ma il bimbo era già morto a seguito delle ferite riportate. Le indagini sono state affidate al capo del dipartimento delle autorità locali, Valery Lipsky.

I sospetti sulla sorellina

Una prima ricostruzione riportata dai media nazionali russi suggerisce che i primi sospetti si sarebbero concentrati sulla sorellina di cinque anni. Sarebbe stata la bambina, scrivono, a gettare il fratellino dal quarto piano.

The Sun scrive che gli investigatori starebbero valutando l’ipotesi di un gesto della piccola mossa dalla gelosia nei confronti del bimbo. Le indagini sono ancora in corso.

Bambino morto in Russia: le indagini sulla madre

Il sito di informazione locale Kommersant riporta che le autorità potrebbero avviare un’indagine sulla madre del piccolo, che – da quanto emerge – nel momento in cui si consumava la tragedia si sarebbe trovata fuori casa per far visita a un’amica. Il padre, invece, si trovava al lavoro.

Kommersant scrive che il comitato investigativo russo per il Tatarstan avrebbe aperto un procedimento penale nei confronti della donna. A quest’ultima potrebbe essere contestato l’art. 125 del Codice Penale della Federazione Russa relativo al reato di abbandono di minore.