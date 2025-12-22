Neonato morto in casa a Lodi, madre ricoverata in ospedale col "codice viola": ambulanza chiamata dalla vicina

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Neonato nato morto in casa a Lodi. Dopo il parto la madre è stata ricoverata in “codice viola“, la procedura attivata dall’Asst locale in presenza di circostanze che rendano necessari accertamenti su eventuali violenze o vulnerabilità. Secondo quanto ricostruito finora, la donna non risiederebbe nell’abitazione dove è stata soccorsa. Ad allertare il 118 è stata una vicina sentendo le urla provenienti dall’appartamento a fianco, ma all’arrivo dell’ambulanza il piccolo era già morto. Sul caso indaga la procura della città lombarda.

Il neonato morto a Lodi

L’emergenza è scattato intorno alle 11 nella mattina di sabato 20 dicembre, quando è stato richiesto l’intervento del personale sanitario in un’abitazione in centro storico a Lodi.

Allarmata dalle urla provenienti dall’appartamento di fianco, una donna ha trovato nell’abitazione la madre sola con il neonato appena venuto alla luce, probabilmente già morto. Dopo aver prestato i primi soccorsi la vicina ha chiamato il 118 e mamma e figlio sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Attivato il “codice viola”: cos’è

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, mentre la donna, una 35enne di nazionalità ecuadoriana, è stata ricoverata in stato di forte shock.

Sia sul corpo della madre che sul neonato non sarebbero stati riscontrati lesioni o segni di maltrattamenti, ma i medici hanno ritenuto di attivare il “codice viola”, previsto per interventi sanitari su casi di sospette violenze di genere.

Il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi

Il protocollo è attivato nei pronti soccorsi dell’azienda sanitaria di Lodi entro 15 minuti dall’arrivo della donna, sottoposta a un questionario e accolta in uno spazio protetto in caso di eventuale arrivo del soggetto da cui subisce maltrattamenti.

L’indagine

Il ginecologo dell’ospedale ha redatto una relazione sanitaria consegnata alle autorità, al lavoro sugli accertamenti del caso.

I carabinieri e la procura stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e se nel passato della 35enne ci siano precedenti di violenze o maltrattamenti. La salma del neonato si troverebbe all’istituto di medicina legale di Pavia in attesa di un’eventuale autopsia disposta dal magistrato.