Neonato morto in India, padre lo porta via dall'ospedale in una scatola: gli sarebbe stata negata un'ambulanza

Un uomo sarebbe stato costretto a trasportare per chilometri il corpo del figlio appena nato all’interno di una scatola di cartone. Il caso è avvenuto l’8 marzo in India, nello stato dello Jharkhand. Secondo quanto ricostruito dalle autorità e riportato dalla stampa locale, il padre non avrebbe ricevuto un’ambulanza dall’ospedale pubblico dove la moglie aveva partorito.

Neonato morto in India, cosa è successo

Come riporta l’ANSA, il 5 marzo Ramakrishna Hembrom avrebbe accompagnato la moglie Rita Tiriya all’ospedale pubblico di Chakradharpur per il parto.

Secondo quanto spiegato dai medici dell’ospedale, durante i controlli iniziali il feto avrebbe presentato una frequenza cardiaca bassa e la donna avrebbe manifestato anche alcune complicazioni mediche.

Il personale sanitario avrebbe avviato il trattamento necessario e continuato a monitorare le condizioni della paziente.

Durante un controllo effettuato la mattina del 7 marzo, il personale di turno non sarebbe riuscito a rilevare il battito cardiaco del feto.

La donna sarebbe stata quindi indirizzata a effettuare un’ecografia.

Prima che l’esame potesse essere eseguito, però, sarebbero iniziati i dolori del parto e la paziente sarebbe stata riportata nel reparto dell’ospedale, dove ha dato alla luce un bambino nato morto.

Perché il padre ha dovuto portato il neonato in una scatola

Come riporta IndianExpress, dopo il parto, la donna sarebbe rimasta ricoverata nella struttura sanitaria per essere tenuta sotto osservazione a causa delle condizioni di salute.

Secondo il racconto di Ramakrishna Hembrom, nessuno gli avrebbe indicato la possibilità di utilizzare un’ambulanza o un veicolo per il trasporto della salma.

Per questo motivo avrebbe deciso di collocare il corpo del figlio in una scatola di cartone e di lasciare l’ospedale utilizzando un risciò elettrico.

L’uomo avrebbe percorso circa 20 chilometri per tornare nel suo villaggio di Bangrasai.

La versione dell’ospedale

I responsabili dell’ospedale di Chakradharpur avrebbero fornito una versione diversa dei fatti.

Come riporta IndianExpress, secondo il direttore sanitario incaricato della struttura, la famiglia non avrebbe mai chiesto un’ambulanza o un mezzo di trasporto dopo la nascita del bambino.

Il medico responsabile della struttura, Anshuman Sharma, ha dichiarato che “nessun parente ha presentato una richiesta al personale per ottenere un veicolo e nessun medico o infermiere ha segnalato una simile necessità”.

L’episodio sarebbe venuto alla luce solo in seguito, quando in serata è stato diffuso un video che mostrava l’uomo mentre trasportava il corpo del neonato nella scatola.

Il medico avrebbe inoltre precisato che erano presenti operatori di un programma di trasporto sanitario attivo nello stato dello Jharkhand, impegnati però in alcune pratiche amministrative legate a pagamenti arretrati.

Le indagini

Dopo la diffusione della notizia, le autorità locali avrebbero avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.

La vice commissaria della polizia locale, Shruti Rajalakshmi, ha annunciato l’avvio di un’indagine sull’episodio e ha dichiarato che “i responsabili saranno puniti” qualora emergano irregolarità.

Anche il governo dello stato ha confermato che la vicenda è stata presa in esame. Il segretario aggiunto alla sanità, Ajoy Singh, ha spiegato che è stata avviata una verifica interna sulla gestione del caso.

Parallelamente, la direzione dell’ospedale ha annunciato l’avvio di una propria indagine interna per accertare le circostanze dell’accaduto.

Tra gli elementi presi in considerazione ci sarebbe anche la ricostruzione delle cure precedenti al ricovero.

Secondo quanto riferito dal medico responsabile, la donna avrebbe ricevuto cure da un praticante non qualificato prima di essere portata all’ospedale.