Neonato trovato positivo alla cocaina a Lecce, tremava al momento del parto: la madre negativa al test

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce,un neonato sarebbe risultato positivo alla cocaina alla nascita, avvenuta il 17 ottobre. Dopo il parto, appena nato, l’infante tremava, dettaglio che avrebbe spinto i sanitari che hanno assistito la puerpera ad effettuare tutti i test tossicologici del caso. Secondo i primi riscontri la madre risulterebbe negativa a qualsiasi tipo di droga.

I sospetti sulla madre

Secondo quanto scrive La Repubblica, gli inquirenti non escluderebbero l’assunzione di sostanze stupefacenti, durante la gravidanza, da parte della madre del neonato.

L’infante è assistito costantemente nel reparto di neonatologia del Fazzi.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Lecce, provincia da cui provengono i genitori del neonato che sarebbe risultato positivo alla cocaina

Tra le ipotesi che emergono, c’è la possibilità che la donna abbia smaltito più rapidamente la cocaina rispetto al feto.

Il neonato sarebbe risultato positivo perché avrebbe assunto la sostanza attraverso la placenta.

In questo modo avrebbe trattenuto la droga più a lungo nel sangue, in un organismo fragile.

La decisione degli inquirenti sul neonato positivo alla cocaina

La positività del neonato è stata segnalata, come da prassi, agli uffici della Procura per i minori di Lecce e ai servizi sociali.

Attualmente, gli inquirenti non avrebbero dato il nulla osta per lasciare il neonato alla famiglia, che risiede in un comune a nord di Lecce.

La decisione non sarebbe solo frutto di scrupolo per le condizioni dell’infante positivo alla cocaina.

Chi indaga starebbe cercando di escludere anche una positività da contaminazione casalinga.

I precedenti

Nel gennaio 2024 un caso simile era avvenuto a Salerno.

In quella circostanza si trattava di un neonato di tre mesi che era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere risultato positivo alla cocaina.

Sempre a Salerno nel luglio 2025 una bambina di 4 mesi sarebbe risultata positiva alla cocaina.

Dopo gli accertamenti venne portata via dal padre senza l’autorizzazione dei medici, prima delle dimissioni.

Nel novembre 2019 il caso più eclatante a Roma dove quattro bambini erano stati ricoverati in terapia intensiva neonatale del policlinico Casilino perché alla cocaina.