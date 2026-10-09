Neonazismo e odio contro le donne, minorenne di Arezzo finisce in comunità: cosa è emerso dalle indagini

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un minorenne residente in provincia di Arezzo è stato sottoposto a misura cautelare del collocamento in comunità per propaganda e istigazione a delinquere con finalità di discriminazione razziale, etnica, religiosa e terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del ROS, con il supporto del Comando Provinciale di Arezzo, su disposizione del G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la misura cautelare è stata applicata nella mattinata odierna, a seguito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, guidata dalla Dott.ssa Roberta Pieri. L’indagine ha preso avvio grazie a un costante monitoraggio delle attività online del giovane, che avrebbe utilizzato il proprio profilo social per inserirsi in ambienti virtuali riconducibili all’area accelerazionista.

La galassia virtuale e i contenuti estremisti

Durante le indagini, i Carabinieri hanno riscontrato la partecipazione del minore a chat e gruppi online in cui si promuoveva costantemente odio razziale e si incitava alla commissione di atti violenti. In questi spazi digitali venivano esaltate ideologie di matrice neofascista, neonazista, suprematista, xenofoba e accelerazionista. Particolare attenzione è stata posta alla mitizzazione di episodi di attacchi armati nelle scuole, noti come “mass shooting”, e alla diffusione di un orientamento misogino collegato al movimento “Incel”, che teorizza la privazione dei diritti delle donne.

Il provvedimento e le sue motivazioni

L’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze, è stata adottata per consentire al giovane di intraprendere un percorso riabilitativo all’interno di una struttura specializzata. La misura si inserisce nell’ambito delle indagini preliminari, durante le quali sono garantiti i diritti della difesa e la presunzione di innocenza dell’indagato, che potrà ricorrere contro il provvedimento.

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha diretto l’intera manovra investigativa, avvalendosi di tecniche di web patroling per monitorare le attività sospette sui social network. L’azione ha permesso di documentare la presenza del minore in ambienti virtuali in cui si faceva istigazione all’odio e si promuovevano ideologie estremiste, oltre a sostenere la commissione di reati violenti.

Le accuse e il quadro normativo

Il giovane è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, nonché per finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dagli articoli 81 cpv., 604-bis, comma 1, lettere a e b, e 270-bis.1 del codice penale. L’indagine ha evidenziato come le attività online del minore fossero orientate alla diffusione di messaggi d’odio e alla promozione di comportamenti violenti, in linea con le ideologie estremiste individuate dagli inquirenti.

IPA