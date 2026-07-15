Neopatentato 19enne fermato dalla polizia in Francia, andava a 208 km orari su una strada con il limite a 90

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Correre in strada è pericoloso e una cosa da non fare, ancor di più se si è un neopatentato. Una regola non rispettata da un ragazzo di 19 anni, fermato dalla polizia mentre sfrecciava in auto a 208 km/h su un tratto di strada dove il limite massimo era fissato a 90 km/h. Una bravata che rischia di costare caro al giovane, perché in Francia, dove è avvenuto l’episodio, da alcuni mesi è diventato un reato penale superare il limite di velocità di oltre 50 km/h.

Neopatentato 19enne andava a 208 km orari

Un neopatentato 19enne è stato fermato dalla gendarmeria francese mentre sfrecciava in strada a folle velocità con una Mercedes-AMG Classe A45.

Il giovane è stato intercettato su un tratto di strada dove il limite massimo è 90 km/h. Il rilevamento ha registrato una velocità di 208 km/h, un superamento di 118 km/h rispetto al consentito.

ANSA

In seguito gli agenti hanno scoperto che il bolide su cui correva era stato preso a noleggio.

Le conseguenze per il giovane fermato dalla polizia

Gli agenti hanno immediatamente disposto il ritiro della patente del 19enne e il sequestro della vettura.

In Francia, a differenza dell’Italia, non esistono restrizioni specifiche sulla potenza delle auto che un neopatentato può guidare. Ma ci sono serie conseguenze per chi supera i limiti di velocità.

Lo scorso anno infatti il governo francese ha varato una serie di norme per contrastare la “violenza stradale” e ridurre il numero di morti e feriti sulle strade.

Tra le novità entrate in vigore a dicembre 2025 c’è il fatto che superare il limite di velocità di oltre 50 km/h è ora un reato penale, con una pena che può arrivare fino a 3 mesi di carcere.

I limiti per i neopatentati in Italia

In Italia i neopatentati, cioè le persone che hanno conseguito una patente di categoria A, A2, B o B1 da meno di 3 anni, sono soggetti ad alcuni limiti specifici e più stringenti rispetto agli altri automobilisti.

Le principali restrizioni riguardano i limiti di velocità e di potenza delle auto che si possono guidare:

Limite di velocità : per i primi tre anni dal conseguimento della patente, i neopatentati non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane;

: per i primi tre anni dal conseguimento della patente, i neopatentati non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane; Limite di potenza : per i primi tre anni i neopatentati possono guidare veicoli con una potenza massima di 105 kW e un rapporto peso/potenza massimo di 75 KW/tonnellata;

: per i primi tre anni i neopatentati possono guidare veicoli con una potenza massima di 105 kW e un rapporto peso/potenza massimo di 75 KW/tonnellata; Tasso alcolemico : per i primi 3 anni di patente il limite alcolemico per i neopatentati è zero;

: per i primi 3 anni di patente il limite alcolemico per i neopatentati è zero; Decurtazione punti della patente: per i neopatentati c’è la decurtazione doppia dei punti della patente per tutte le infrazioni previste del codice della strada.