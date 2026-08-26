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Nepal, enorme massa d'acqua travolge il distretto di Rasuwa

La piena del Bhote Koshi è stata provocata dall'afflusso di un'ingente massa d'acqua proveniente dal versante tibetano

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Una violenta piena ha interessato il distretto di Rasuwa, in Nepal, dove un’ingente massa d’acqua si è riversata nel fiume Bhote Koshi. Secondo quanto reso noto dalla polizia nepalese, l’afflusso proveniva dal versante tibetano. Le immagini mostrano la forza dirompente delle acque mentre attraversano l’area, documentando la portata distruttiva dell’evento.

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