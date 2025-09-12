Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni a un pubblico esercizio di Nereto, dopo che il locale è stato identificato come abituale ritrovo di persone con precedenti penali e teatro di risse e disordini. Il provvedimento, adottato dal Questore di Teramo il 9 settembre 2025, è stato notificato dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in seguito a una serie di controlli e segnalazioni che hanno evidenziato una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il locale, situato nel centro di Nereto, era già da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle autorità per la presenza costante di soggetti pluripregiudicati e per episodi di violenza tra gli avventori.

I motivi della sospensione

La sospensione della licenza è stata disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Tale norma consente all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di intervenire nei confronti di esercizi pubblici che rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Nel caso specifico, il bar di Nereto è stato segnalato come luogo di ritrovo abituale di persone con precedenti per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

Le segnalazioni e i controlli

Le indagini sono partite a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la situazione che si era venuta a creare nei pressi del locale. Nel corso degli anni 2024 e 2025, i Carabinieri delle stazioni di Nereto, Alba Adriatica e Tortoreto hanno effettuato diversi controlli presso il bar, riscontrando la presenza assidua di soggetti già noti alle forze dell’ordine per gravi reati. In particolare, sono stati documentati episodi di liti e risse tra i clienti, che hanno spesso richiesto l’intervento delle pattuglie.

Gli episodi di violenza

Uno degli episodi più gravi si è verificato nel dicembre scorso, quando una rissa tra avventori è degenerata nel lancio di oggetti all’esterno del locale, colpendo i veicoli in sosta nelle vicinanze. Questo evento ha ulteriormente aggravato la percezione di insicurezza tra i residenti e ha spinto le autorità a intervenire con maggiore decisione.

Il provvedimento di chiusura

Alla luce di quanto emerso, il Questore di Teramo ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni. La notifica è stata effettuata nel pomeriggio di ieri dal personale della Stazione Carabinieri di Nereto, che ha apposto sull’ingresso del locale la dicitura “chiuso per disposizione del Questore”. La misura è stata adottata con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

