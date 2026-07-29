Neri Parenti, l’intervista al regista: “Il mio incanto? Aver incontrato il pubblicoˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono registi che rincorrono il tempo e altri che, quasi senza accorgersene, finiscono per raccontarlo, come Neri Parenti. Perché, al di là delle etichette, delle polemiche e di quella critica che per anni ha guardato con sospetto il suo cinema, c’è un dato che resta ostinato: i suoi film hanno accompagnato la vita di milioni di italiani. Hanno abitato le feste, i pomeriggi in famiglia, le sale cinematografiche affollate, la televisione accesa durante le vacanze. Sono diventati memoria collettiva senza averne mai fatto una dichiarazione d’intenti. È curioso incontrarlo oggi, lontano dalla frenesia di un set, in un festival che del cinema celebra anche la riflessione. Perché dietro il regista delle grandi commedie popolari emerge un uomo che parla con misura, quasi con pudore. Non c’è alcuna rivendicazione nelle parole di Neri Parenti, nessun desiderio di regolare i conti con la critica o con il passato. C’è piuttosto la serenità di chi ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema sapendo perfettamente quale fosse il proprio mestiere e quale fosse il pubblico a cui si rivolgeva. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, realizzata al Lamezia International Film Fest, Neri Parenti non costruisce una difesa della propria carriera. La attraversa. Ricorda gli inizi come aiuto regista, l’apprendistato accanto ai grandi maestri della commedia italiana, il rapporto con gli attori, l’importanza quasi artigianale del montaggio, la fiducia conquistata sul set attraverso la preparazione e non attraverso l’autorità. E, senza mai indulgere nella nostalgia, osserva con lucidità un’industria che nel frattempo è cambiata profondamente: i budget, le piattaforme, i nuovi processi produttivi, persino il modo in cui oggi si leggono e si giudicano le sceneggiature. Colpisce soprattutto un dettaglio. Neri Parenti non parla quasi mai di successo. Parla di lavoro. Di esperienza. Di mestiere. Come se i cinquantacinque film diretti fossero il risultato naturale di una disciplina quotidiana più che di un talento da esibire. È una prospettiva insolita in un tempo in cui il cinema viene spesso raccontato attraverso il mito dell’autore o il fascino dell’eccezione. Lui, invece, continua a ragionare da artigiano: uno che conosce il peso di un’inquadratura, il valore di una pausa comica, il ritmo di un montaggio, la responsabilità di arrivare sul set sapendo esattamente cosa fare. Forse è proprio qui che si nasconde la parte più interessante dell’incontro. Non nella nostalgia dei cinepanettoni, né nei ricordi delle grandi stagioni della commedia italiana, ma nella consapevolezza con cui Neri Parenti guarda il proprio percorso. Senza trasformarlo in leggenda e senza sminuirlo. Con quella rara capacità di osservare il passato senza abitarlo e il futuro senza pretendere di dominarlo. Ne nasce un dialogo che, più che ripercorrere una filmografia, prova a entrare nella testa di un regista che ha sempre preferito lasciare parlare i suoi film piuttosto che se stesso. E che, forse proprio per questo, ha ancora qualcosa da raccontare.

Si dice spesso che il cinema sia incanto. Che tipo di incanto ha inseguito con il suo cinema Neri Parenti?

“Incanto è una parola grossa per i miei film. Diciamo che, se proprio devo individuare qualcosa, è stato il fatto di essere riuscito a incontrare i gusti del pubblico per tanti anni. E questo è successo fino a poco tempo fa, perché anche l’ultimo film, due anni fa, è andato bene. Secondo me non è un incanto, è una dote, indubbiamente. Poi i film, sa, potevano piacere oppure no, ma quello è un altro discorsoˮ.

Proprio perché i suoi film potevano piacere o non piacere, le è pesato lo stigma che, negli anni, si è associato ai “film di Neri Parenti”?

“Sì, nel senso che ero diventato una specie di bestia nera. Ero quello che faceva film che incassavano anche quando gli altri non incassavano, e a volte con cifre davvero spropositate. Col senno di poi, forse l’incanto era proprio quello di aver trovato una formula che funzionava. Certo, ce ne venivano dette di tutti i colori. Io però, per fortuna, sono abbastanza impermeabile. Non ho mai risposto, non mi sono mai messo a replicare. Facevo il mio lavoro, prendevo quello che arrivava e buonanotteˮ.

Da due anni non realizza un film come regista, anche se continua a lavorare dietro le quinte come sceneggiatore. Alcuni progetti sono stati scritti da lei e poi diretti da altri. È stata una scelta precisa oppure c’è stato un impedimento?

“No. Per esempio, i due film avrei dovuto dirigerli io. Poi però abbiamo avuto delle discussioni, nel senso che oggi i film si fanno davvero con budget molto ridotti. Io avevo ancora un po’ di dignità professionale: non era tanto una questione di compenso, quanto del fatto che ci fossero i presupposti per fare bene un film. Questa cosa però si scontrava con una politica produttiva che oggi è molto diffusa: fare i film spendendo il meno possibile. Magari si investe sugli attori, ma poi si taglia tutto il resto. Dopo tanti anni di carriera, fortunatamente, mi sono potuto permettere di dire: o si fa in un certo modo, oppure io non lo faccio. Naturalmente nei contratti era previsto che, se non avessi diretto io, la regia sarebbe potuta andare a qualcun altro. Hanno scelto dei registi stranieri, mi pare. Anche perché nel frattempo i progetti sono cambiati: sono diventati produzioni per le piattaforme, sono arrivati attori americani e quindi c’è stata un’evoluzioneˮ.

Che rapporto ha con il Natale, visto che lo ha raccontato in così tante declinazioni cinematografiche?

“Questa domanda dovrebbe farla a De Laurentiis, perché, in realtà, del Natale come tema mi interessava relativamente. Bastava mettere qualche palla di Natale sul set e il Natale c’era. Però, alla fine, era anche un periodo che mi piaceva molto, perché ho una famiglia molto patriarcale. Siamo tanti fratelli, con tanti figli e poi tanti nipoti. Siamo tutti sparsi, ma avevamo l’abitudine di ritrovarci a Firenze per Natale. Eravamo quaranta, cinquanta persone. Più che un Natale sembrava una sagra di paeseˮ.

Foto: Antonio Raffaele / US Festival: Hollywood Communication

Nel suo libro c’è un sottotitolo molto divertente: Tutto quello che Wikipedia non vi dirà mai. Che cosa è rimasto fuori da quel libro? Che cosa dell’uomo Neri Parenti non c’è?

“In realtà l’uomo Neri viene fuori abbastanza bene. Ne esce come un osservatore, anche piuttosto disincantato, uno disposto a prendere in giro se stesso e, bonariamente, anche gli attori, i produttori e i registi. Tutte le cose che si trovano su Wikipedia, invece, nel libro non ci sono. Ci sono piuttosto tanti aneddoti di set, se vogliamo anche qualche pettegolezzo, che nessuno aveva mai conosciutoˮ.

Però c’è una cosa che nel libro non c’è. Il giovane Neri Parenti, quando ha iniziato questo mestiere, che cosa aveva sottovalutato o sopravvalutato del lavoro che lo aspettava?

“Non avevo né sottovalutato né sopravvalutato niente, perché appartengo a una generazione diversa. Oggi molti arrivano alla regia con una preparazione soprattutto teorica o didattica. Io invece avevo fatto dieci anni come aiuto regista con registi come Pasquale Festa Campanile, Sergio Corbucci, Enzo G. Castellari e tanti altri. Quando è arrivato il momento di dirigere ero preparato. Conoscevo perfettamente tutte le insidie del fare un film e questo mi ha aiutato moltissimo anche nei rapporti con le persone sul set. Credo che valga per tutti i mestieri. Si capisce subito se la persona che hai davanti sa davvero quello che sta facendo. Quando succede, il rapporto diventa subito costruttivo. Io arrivavo con un bagaglio di esperienza molto solido. Molti miei colleghi, invece, questa esperienza non ce l’avevano. E non parlo soltanto della regia, ma proprio della conoscenza concreta del lavoro sul setˮ.

Ricordo di aver intervistato un’attrice uscita dal Centro Sperimentale. Mi disse: “Siamo arrivati sul set e non sapevamo neppure dove fossero posizionate le luci”.

“Beh, sulle luci è un discorso particolare. Io ero molto amico di Ugo Tognazzi e lui mi raccontava che Tinto Brass non diceva mai in anticipo dove avrebbe messo la macchina da presa. Entrava nella stanza, guardava e decideva sul momento. Ci sono tanti modi diversi di affrontare un film. C’è chi gira lunghissimi piani sequenza e chi invece preferisce costruire tutto per frammenti. Io ho sempre preferito lavorare con molte inquadrature. Non perché si debba spezzettare tutto a ogni costo, ma perché il tempo comico spesso lo trovi proprio in montaggio. Una scena che sul set ti sembra poco efficace può diventare perfetta allungando una pausa, inserendo un piano d’ascolto, modificando il ritmo. Il montaggio, soprattutto nella commedia, è fondamentale. Per me il piano sequenza, in un film comico, è quasi il diavoloˮ.

C’è anche questa idea secondo cui nel cinema siano tutti amici. Chi sono stati gli amici e chi i nemici di Neri Parenti regista?

“Nemici, devo dire, pochi. Con gli attori ho sempre avuto un ottimo rapporto, anche perché il mio metodo era parlarci molto prima delle riprese. Facevamo prove sulla sceneggiatura e, se veniva fuori un suggerimento che mi sembrava valido, lo accoglievamo. Così l’attore si sentiva coinvolto e anche gratificato. Quando poi iniziavano le riprese, era tutto chiaro. Il personaggio era definito, le battute erano state provate e tutti sapevano esattamente cosa fare. Io non frequento molto i set degli altri, ma posso dire che, grazie all’esperienza che avevo accumulato, arrivavo sempre preparato. Inoltre ho un carattere tranquillo: non sono uno che urla. Chiedo, spiego, parlo con calma e so esattamente quello che voglio ottenere. Gli attori capiscono immediatamente se un regista sa davvero quello che sta facendo. Magari possono non essere d’accordo su tutto, ma percepiscono se hai in mente il film. E quando loro sanno che tu sai dove vuoi andare, lavorare insieme diventa molto più sempliceˮ.

Nietzsche diceva: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Se la stella danzante è il regista, quale caos aveva dentro Neri Parenti? Lo ha colmato o lo ha placato?

“L’ho colmato sicuramente. Anche perché ho una carriera molto lunga: ho fatto cinquantacinque film, non so neanche più quanti siano esattamente. Mi pare che Spielberg ne abbia fatti una trentina, quindi è chiaro che l’esperienza, alla fine, conta. Una cosa che sicuramente mi ha aiutato è che mi piaceva davvero quello che facevo. Non è che facessi film perché ero costretto. Se avessi dovuto scegliere tra dirigere un film comico e fare l’Odissea, avrei scelto il film comico, perché era nella mia natura. Adesso non vorrei sembrare presuntuoso, ma nella vita sono anche abbastanza brillante e spiritoso, quindi lavorare con gli attori comici mi veniva naturale. Infatti con Christian De Sica, per esempio, c’era un rapporto molto particolare. Uno dei metodi che avevo, e che mi portavo dietro dai tempi in cui facevo l’aiuto regista, era quello di mimare le scene. Le recitavo io per mostrare agli attori soprattutto le posizioni e i movimenti. Mi ricordo che De Sica mi diceva sempre: ‘Ma tu sei più bravo di me!’. Era una battuta, naturalmente, però rende l’idea. C’era chi leggeva la scena tenendo il copione in mano, mentre io arrivavo sapendo tutto a memoria. Anche questo, secondo me, serviva a dare sicurezza agli attoriˮ.

Guardando al futuro, al domani, che cosa vede?

“Secondo me, qualcosa potrei ancora dare, soprattutto in termini di esperienza. Ho visto che anche le cose che ho fatto negli ultimi anni, pur non con la frequenza di una volta, quando facevo praticamente un film all’anno, sono comunque piaciute. Certo, mi rendo conto che è cambiato moltissimo tutto l’organigramma delle produzioni, soprattutto con l’arrivo delle piattaforme. Ci sono questi benedetti, o maledetti, lettori di sceneggiature: magari tu presenti un progetto, e non parlo solo di me ma anche di persone molto più famose, e ti ritrovi nelle mani di qualcuno che ha fatto due anni di corso e ti dice cosa funziona e cosa no. Perché poi quelli davvero importanti spesso non leggono: non hanno il tempo di farlo. È diventato un mondo molto diverso. Io, a dire la verità, ormai conosco poche persone. Conosco quelle storiche, quelle della Medusa, della Warner, quelle realtà rimaste più istituzionali, anche se pure lì c’è stato un ricambio generazionale. Poi però c’è tutto un mondo di persone che non conosco affatto. Forse è anche giusto così, perché hanno uno sguardo diverso. Mi è capitato perfino che qualcuno mi dicesse: ‘Ma non ce la fai: vuoi che ti mettiamo accanto uno più giovane?’. Io gli ho risposto ironicamente: ‘Guardi, mettiamolo pure’. Per esempio, non ho mai diretto una serie con i ritmi di oggi, dieci puntate girate a una velocità impressionante. Lo so perché mio figlio lo fa. Forse quel tipo di lavoro oggi non saprei affrontarlo. Non tanto per una questione di forza fisica, perché fare il regista non significa certo portare pesi, ma forse non avrei più quello smalto necessario per lavorare con quei ritmi. Però vediamo. Nella vita non si sa maiˮ.