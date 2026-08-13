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Due cittadini pakistani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina a Udine. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella serata dell’11 agosto, dopo che gli agenti hanno notato un comportamento sospetto durante un controllo stradale. I due sono stati fermati in via Cividale e trovati in possesso di circa 100 grammi di cocaina e oltre 500 euro in contanti.

Il controllo e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dall’intuito degli agenti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di controllo sul territorio. Mentre si occupavano di un’altra verifica, i poliziotti hanno notato un’autovettura ferma a un semaforo in via Cividale, con a bordo due stranieri che, alla vista della pattuglia, hanno mostrato segni evidenti di nervosismo, distogliendo lo sguardo e cercando di non attirare l’attenzione.

L’atteggiamento sospetto e la perquisizione

Il comportamento dei due uomini ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di seguire il veicolo e procedere a un controllo più approfondito. Dopo aver richiesto i documenti identificativi e quelli relativi al mezzo, uno degli operatori ha notato, nel vano portaoggetti, un tirapugni di metallo. Nonostante il tentativo di uno dei fermati di nascondere l’oggetto, la presenza dell’arma impropria ha spinto i poliziotti a effettuare una perquisizione sia dell’auto sia degli occupanti.

Il ritrovamento della droga e del denaro

Durante la perquisizione, sotto il sedile del conducente è stato rinvenuto un involucro contenente circa 100 grammi di cocaina. Inoltre, negli effetti personali dei due cittadini pakistani sono stati trovati oltre 500 euro in banconote di vario taglio. Il quantitativo di sostanza stupefacente e la somma di denaro hanno rafforzato i sospetti degli agenti sulla presenza di un’attività di spaccio.

Le accuse e la misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, entrambi sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Udine, dove sono in attesa del giudizio di convalida della misura precautelare.

IPA