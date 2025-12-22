Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate dalla Polizia Ferroviaria sulla tratta ferroviaria Modena–Mantova. Un cittadino italiano è stato fermato per possesso di droga durante un controllo a bordo treno, dopo che il suo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti.

Il controllo a bordo treno e il sequestro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un pattugliamento ordinario di un treno regionale in viaggio tra Modena e Mantova. Gli agenti della Polfer hanno notato un viaggiatore che, pur avendo un regolare biglietto, ha mostrato segni di nervosismo. Il persistente odore di cannabinoidi proveniente dall’uomo ha ulteriormente insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale.

La scoperta della droga

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish dal peso di 516 grammi e 50 grammi di marijuana. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate e il viaggiatore è stato accompagnato al Comando di Polizia Ferroviaria di Mantova.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

Successivamente, la Polfer di Mantova ha eseguito una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, dove sono stati trovati altri stupefacenti e due bilancini di precisione. Il totale delle sostanze sequestrate ha superato i 600 grammi, confermando la gravità della situazione.

L’arresto e le conseguenze

Scattato immediatamente l’arresto per il cittadino italiano, su disposizione dell’autorità giudiziaria mantovana, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli di routine effettuati dalla Polizia Ferroviaria per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sui mezzi pubblici e nelle stazioni ferroviarie.

Il ruolo della Polizia Ferroviaria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la presenza costante delle pattuglie Polfer sui treni regionali e nelle stazioni rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei viaggiatori e per la prevenzione di reati come il possesso e il trasporto di droga. L’episodio conferma l’efficacia dei controlli e la prontezza degli agenti nell’individuare comportamenti sospetti.

Il contesto territoriale

L’operazione si è svolta lungo la tratta ferroviaria che collega Modena a Mantova, con il fermo avvenuto nei pressi della stazione di Reggiolo. La città di Mantova è stata teatro delle fasi successive dell’indagine, culminate con la perquisizione domiciliare e il trasferimento dell’arrestato presso la Casa Circondariale.

