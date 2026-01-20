Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggi
Regolamento imballaggi: perché le bustine di ketchup non spariranno nel 2026. Tutta la verità sulle nuove norme UE e le date reali
Recentemente ha circolato con insistenza una notizia che ha messo in allarme il settore della ristorazione e i consumatori: quella di un presunto divieto delle classiche bustine monodose di salse e condimenti, comprese quelle più iconiche con dentro ketchup e maionese, a partire da agosto 2026. Leggendo il testo ufficiale del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), però, emerge una realtà diversa e molto più articolata. In primis, la vera scadenza è fissata al 2030.
- La vera scadenza non è il 2026, ma il 2030
- Cosa prevede l'Allegato V: quali imballaggi spariranno?
- Cosa succederà davvero nel 2026? Il bando dei PFAS
- Non solo salse: gli altri divieti dal 2030
La vera scadenza non è il 2026, ma il 2030
Il primo punto fondamentale da chiarire riguarda la tempistica.
Diverse testate hanno indicato agosto 2026 come data ultima per far sparire dai tavoli dei locali le bustine di ketchup, maionese e zucchero.
In realtà, l’Articolo 22 del Regolamento, combinato con l’Allegato V, stabilisce che le restrizioni per determinati formati di imballaggio entreranno in vigore il 1° gennaio 2030.
Perché allora si parla del 2026? Il Regolamento, una volta approvato definitivamente, inizierà ad applicarsi in via generale 18 mesi dopo la sua entrata in vigore (indicativamente intorno alla metà del 2026).
Tuttavia, il legislatore europeo ha previsto scadenze specifiche e più lunghe per i divieti più impattanti, come quelli che riguardano i piccoli imballaggi nel settore alberghiero e della ristorazione (chiamato HORECA, acronimo di hotellerie-restaurant-café, ossia alberghi-ristoranti-bar).
Cosa prevede l’Allegato V: quali imballaggi spariranno?
Il divieto che colpirà le classiche bustine è contenuto nel punto 4 dell’Allegato V.
La restrizione riguarda specificamente gli imballaggi in plastica monouso utilizzati nel settore HORECA per contenere:
- condimenti e salse (ketchup, maionese, senape, olio, ecc.)
- conserve e creme
- zucchero e dolcificanti
L’obiettivo è spingere i ristoratori ad adottare dispenser ricaricabili o contenitori comuni, riducendo drasticamente la produzione di micro-rifiuti plastici difficili da riciclare.
Va però sottolineato che il divieto è assoluto. Il testo, infatti, specifica chiaramente che queste restrizioni non si applicano in due casi fondamentali:
- asporto e delivery: se ordiniamo cibo da portar via o tramite una piattaforma di consegna a domicilio, le bustine monodose potranno ancora essere fornite
- ospedali e case di Cura: negli ambienti sanitari, dove l’igiene e il dosaggio individuale sono requisiti medici, le monoporzioni rimarranno consentite
Cosa succederà davvero nel 2026? Il bando dei PFAS
Se è vero che le bustine non verranno vietate nel 2026, è altrettanto vero che per quella data è prevista un’altra rivoluzione meno visibile ma molto importante per la salute.
Il Regolamento stabilisce infatti che, a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore, non potranno più essere immessi sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che contengano PFAS oltre determinate soglie.
I PFAS sono sostanze perfluoroalchiliche, ossia composti chimici sintetici che persistono non solo nell’ambiente, ma anche negli organismi (compreso quello dell’uomo).
Spesso sono usate per rendere la carta o la plastica resistenti ai grassi e ai liquidi, sono definite “inquinanti eterni“.
Quindi, le bustine che useremo tra il 2026 e il 2030 dovranno essere tecnicamente diverse da quelle attuali, essendo obbligatoriamente prive di queste sostanze chimiche.
Non solo salse: gli altri divieti dal 2030
Il Regolamento non mira solo al ketchup e alla maionese.
Il 1° gennaio 2030 segnerà anche la fine di altri oggetti quotidiani:
- spariranno le confezioni monouso in plastica per shampoo, bagnoschiuma e hotel, ossia i classici flaconcini
- sarà vietato l’uso di plastica per confezionare porzioni inferiori a 1,5 kg di frutta e verdura fresca, a meno che non ci sia un rischio documentato di deterioramento o perdita d’acqua
- in bar e ristoranti non si potranno più usare piatti, tazze o bicchieri monouso in plastica per servire cibi e bevande