Nessun focolaio di meningite a Napoli, l'ospedale Cotugno smentisce l'audio che circola su WhatsApp

Smentita la bufala di un presunto focolaio di meningite a Napoli. L’ospedale Cotugno ha messo a tacere con un comunicato le voci circolate in città tramite WhatsApp su un presunta esplosione di casi della malattia potenzialmente letale, che avrebbe anche portato a due fantomatici decessi.

L’audio di Whatsapp sul caso di meningite

Secondo quanto riportato da Napolitoday, la falsa notizia potrebbe essersi diffusa a partire da un caso di meningite non infettiva che avrebbe colpito un ragazzo, trasferito dal pronto soccorso dal San Giovanni di Dio di Frattamaggiore all’ospedale Cotugno.

A scatenare la psicosi sarebbe stato un audio rimbalzato su numerosi profili e gruppi Whatsapp, in cui si raccomandava di non recarsi al nosocomio del comune nel Napoletano per un presunto rischio contagio.

La psicosi del focolaio di meningite a Napoli

Il falso allarme si è alimentato passando da chat a chat fino a diffondere la bufala di un vero e proprio focolaio di meningite, che avrebbe portato alla morte di due ragazzi.

Il “telefono senza fili” ha preso piede velocemente, tanto che l’Asl avrebbe registrato una riduzione degli accessi al pronto soccorso.

Nella catena di messaggi impazzita si sarebbe fatto riferimento anche ad alcune zone e locali di Napoli da evitare.

Tra questi sarebbe stato tirato in ballo un noto ristorante del quartiere Chiaia, il cui titolare ha tenuto a precisare come stessero circolando “informazioni false e gravemente diffamatorie che mi coinvolgono personalmente e che tentano di associare il mio nome a episodi sanitari del tutto inesistenti”.

La smentita dell’ospedale Cotugno

La notizia di un fantomatico focolaio di meningite e di presunti decessi è stata smentita dalla direzione dell’azienda ospedaliera attraverso un comunicato ufficiale, spiegando che nella struttura sono presenti al momento tre casi non collegati tra di loro.

“I casi attualmente ricoverati presso l’Ospedale Cotugno presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo – si legge – Tale incidenza rientra nei flussogrammi stagionali attesi, in particolare alla luce del brusco cambio di temperature si conferma un legame di conoscenza tra tre soggetti affetti da Neisseria meningitidis; uno dei quali giunto ieri in rianimazione, i restanti due da degenza in reparto in condizioni cliniche stazionarie”.

Assicurando che i protocolli di screening e sorveglianza sono in corso, nella nota l’ospedale ha sottolineato come “l’assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze non suggerisce l’ipotesi di una catena di contagio diretta” tra i tre pazienti.