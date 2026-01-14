Nessun focolaio di meningite a Napoli ma ci sono 4 casi segnalati dall'ospedale Cotugno: chiusa una scuola

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’ospedale Cotugno di Napoli ha segnalato quattro casi di meningite, ma si ribadisce che in città e nella zona interessata non è presente alcun focolaio. I soggetti colpiti dalla malattia sono tre adulti e un minore, motivo per il quale, in quest’ultimo caso, è stata chiusa una scuola. Gli accertamenti sono in corso, ma nel frattempo il nosocomio ha diffuso una nota per riferire che i casi riscontrati rientrano “nei flussogrammi stagionali attesi” e che al momento sono senza fondamento le notizie su decessi e numeri in aumento.

Quattro casi di meningite a Napoli, cosa sappiamo

Nella notte di domenica 11 gennaio sono arrivate le prime notizie su una ragazza ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli per una meningite.

La giovane si trova ancora ricoverata presso il reparto di rianimazione del nosocomio ma si tratta – scrive Il Mattino – di una misura cautelare e nel frattempo il suo quadro clinico è in progressivo miglioramento.

Nel frattempo continua la degenza di altri due pazienti, una ragazza e un uomo, giunti al nosocomio della città partenopea a cavallo della notte di Capodanno. I due soggetti sono in via di guarigione.

Nel frattempo è risultato positivo alla Neisseria meningitidis anche un bambino dell’istituto comprensivo Angiulli, per questo motivo la scuola risulta chiusa per la giornata di mercoledì 14 gennaio per operazioni di sanificazione ordinaria.

L’Aos dei Colli smentisce: nessun focolaio

Come spesso accade nelle situazioni che implicano condizioni sanitarie e possibili contagi, nella giornata di martedì 13 gennaio è circolato su WhatsApp un audio in cui si parlava di due possibili decessi a seguito di decine di casi di meningite.

Appreso l’allarmismo diffuso tra gli utenti, l’Azienda Ospedaliera dei Colli è intervenuta con una nota riportata dal Mattino per rimettere ordine nella fuga di notizie infondate: i pazienti ricoverati al Cotugno sono stati colpiti da “diverse matrici patogene” che tuttavia “non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo” e rientrano “nei flussogrammi stagionali attesi” anche a causa “del brusco cambio di temperature“.

L’azienda, inoltre, fa sapere che esiste “un legame di conoscenza tra i tre pazienti” ma anche una “assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze”, il che “non suggerisce l’ipotesi di una catena di contagio diretta“.

Le rassicurazioni del primario

Intervistato dal Mattino il primario infettivologo del Cotugno Franco Faella sottolinea quanto riportato dall’azienda: i ricoveri registrati presso il nosocomio sono dovuti a “casi sporadici e del tutto in linea con le attese epidemiologiche di questo periodo”.

I medici stanno procedendo a “isolare i ceppi batterici” come da prassi. Ancora, Faella spiega che il contagio può avvenire tramite droplets scatenati da starnuti e colpi di tosse, raramente tramite lo scambio di un bicchiere o di una tazzina da caffè.

Per evitare la diffusione, oltre alla vaccinazione necessaria ai bambini e alle persone che spesso entrano in contatto con il pubblico, Faella consiglia la ripetuta aerazione degli ambienti dal momento che “il batterio è molto sensibile e muore“.

La nota del Comune di Napoli

Nell’ultima ora il Comune di Napoli, specie in riferimento al bimbo ricoverato, ha rilasciato una nota in cui dichiara che sta “monitorando la situazione con la massima attenzione”.

L’amministrazione è inoltre “in costante contatto con le autorità sanitarie locali e la dirigenza scolastica“.