"Nessuna ulteriore terapia per Papa Leone XIV" dopo l'operazione per il tumore, buone notizie dagli esami

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il tumore era circoscritto e non serviranno altre cure. Papa Leone XIV, operato il 13 ottobre al policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro, non dovrà sottoporsi ad alcuna nuova terapia: lo hanno comunicato in serata i suoi medici, dopo l’esito degli esami istologici definitivi sul materiale asportato durante l’intervento.

Papa Leone, l’esito degli esami dopo l’operazione al tumore

Come riporta Repubblica, la nota è stata diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede alle 21 del 21 ottobre.

A firmarla sono il medico del Papa, Luigi Carbone, e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l’équipe di chirurgia toracica.

Al suo fianco, in sala operatoria, c’erano la professoressa Elisa Meacci, la dottoressa Maria Teresa Congedo e il dottor Leonardo Petracca Ciaravella.

“Sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre”, si legge.

“Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata”.

E ancora: “Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia”.

Perché gli esami istologici erano decisivi

Dopo l’operazione la massa asportata era stata inviata in laboratorio per le analisi istologiche e molecolari.

Servivano a capire se l’intervento avesse eliminato del tutto il cancro o se fossero necessarie altre cure, da una più leggera terapia farmacologica fino alla chemioterapia.

L’adenocarcinoma è la forma più comune di tumore maligno del polmone.

Già durante l’intervento l’esame istologico estemporaneo aveva confermato la diagnosi che gli esami preoperatori avevano fatto sospettare.

Papa Leone, dall’intervento al Gemelli all’Angelus

Leone XIV, 71 anni, era stato ricoverato al Gemelli all’ora di pranzo del 13 ottobre.

La massa era emersa durante esami di routine e lo stesso Papa aveva annunciato l’operazione all’Angelus della domenica precedente.

L’intervento, con tecnica videoassistita, è durato circa 90 minuti e si è concluso senza complicanze.

Nei giorni successivi i medici avevano parlato di un buon recupero e il Papa aveva ripreso a lavorare già in ospedale.

Il Pontefice è stato dimesso il 17 ottobre e il giorno dopo si è affacciato su piazza San Pietro per l’Angelus.

In quell’occasione ha ringraziato chi ha pregato per lui e il personale del Gemelli, spiegando che il ricovero gli ha fatto sentire la vicinanza a chi attraversa la malattia.