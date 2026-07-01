Nessy Guerra, Antonio Tajani chiede la "grazia presidenziale" all'Egitto: "Loro incolumità è nostra priorità"

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Nessy Guerra stata prelevata dalla polizia egiziana nella notte e poi rilasciata dopo l’intervento del ministro Antonio Tajani. L’Ambasciata ha chiesto la grazia presidenziale all’Egitto in relazione alla condanna per adulterio. La donna si è ora affidata a nuovi legali per la Cassazione e la revoca del divieto di espatrio della figlia Aisha.

Nessy Guerra, svolta in Egitto

Prima una notte di paura, poi il rilascio per Nessy Guerra, la 27enne ligure bloccata in Egitto insieme alla figlia Aisha per una vicenda giudiziaria con l’ex marito.

Nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, intorno alle 3, la polizia egiziana si è presentata nella sua abitazione e ha condotto madre e figlia in una stazione di polizia al Cairo, formalmente in base a un ordine esecutivo che avrebbe dovuto permettere al padre della bambina, Tamer Hamouda, di incontrarla.

ANSA

Ad assistere immediatamente Guerra sono stati l’ambasciatore d’Italia al Cairo Agostino Palese e la console Giulia De Nardis, che seguono il caso da mesi. A esprimere forte preoccupazione è stata l’avvocata italiana della donna, Agata Armanetti, che ha parlato di un possibile pretesto per arrestarla.

“L’ordine della procura non può essere eseguito perché non c’è una sentenza che dispone l’affido o la custodia, né il diritto di visita” aveva osservato la legale. “Quello che noi temiamo è che sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere”.

L’intervento di Antonio Tajani

Dopo l’intervento diretto del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha contattato il collega egiziano Badr Abdelatty, Guerra è stata rilasciata ed è rientrata a casa con la figlia. Lo stesso Tajani ha annunciato la notizia su X, esprimendo gratitudine alle ambasciate dei due Paesi, al ministro Abdelatty e alle autorità egiziane.

Nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio, durante il question time alla Camera, il ministro ha rivelato un passaggio ulteriore della vicenda diplomatica. ovvero la richiesta di grazia presidenziale per Guerra.

Il riferimento è alla condanna per adulterio inflitta alla donna in appello lo scorso aprile, che ha confermato la sentenza di primo grado del 19 febbraio, emessa dopo la denuncia dell’ex marito. Tajani ha inoltre precisato che la donna “ha recentemente deciso di conferire mandato a due nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione, e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio” della piccola Aisha.

La situazione del padre

Sullo sfondo resta la figura di Tamer Hamouda, condannato in Italia in via definitiva per percosse, lesioni, stalking, violazione di domicilio, furto e truffa ai danni di una precedente compagna, e resosi latitante in Egitto proprio alla vigilia della condanna.

Lo scorso 9 giugno era stato arrestato per minacce rivolte al viceconsole onorario italiano a Hurghada, salvo poi essere scarcerato dietro pagamento di una cauzione di poco più di 80 euro.