Nessy Guerra condannata in Egitto per un adulterio non commesso, l'ex marito crede di essere Gesù

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sono emersi alcuni video che dimostrerebbero le precarie condizioni mentali di Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, ragazza condannata in Egitto per adulterio proprio nei confronti dell’uomo. Il padre stesso di Hamouda lo avrebbe definito “fuori di testa”, mentre le 26enne rischia di essere portata in carcere e allontanata dalla figlia, con cui si trova bloccata in Egitto.

Le condizioni di Tamer Hamouda e il caso di Nessy Guerra

La trasmissione Chi l’Ha Visto ha mostrato diversi video nei quali Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, afferma di essere Gesù Cristo, annuncia catastrofi naturali e pretende risarcimenti milionari da parte dello Stato italiano per permettere alla figlia di 3 anni e alla ex moglie di tornare in Italia.

Il programma ha raggiunto telefonicamente il padre dell’uomo, che ha spiegato: “Il ragazzo è fuori di testa, per lo stress o la depressione. Lo era anche prima, ma ora quando parli con lui è come parlare con il muro”.

ANSA/ Instagram Nessy Guerra

“Ho provato come padre a riportarlo in Italia perché non sta bene, ma le autorità egiziane hanno rifiutato” ha concluso il padre di Hamouda, dimostrando la scarsa collaborazione delle autorità egiziane.

Le dichiarazioni di Nessy Guerra

La stessa Guerra ha poi rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, nella quale ha spiegato di temere che le forze di sicurezza egiziane possano arrestarla a seguito della condanna a sei mesi per adulterio ricevuta in appello martedì 28 aprile.

Guerra ha anche criticato l’atteggiamento del Ministero degli Esteri sulla vicenda: “Alla luce degli ottimi rapporti tra Egitto e Italia, perché non ci riportano a casa?”, si è chiesta la ragazza.

Nessy Guerra ha invece elogiato l’ambasciata in Egitto: “Ci seguono molto, questo mi rassicura. Mi sento spesso anche con la console Giulia De Nardis che ha preso a cuore la mia situazione”.

La vicenda di Nessy Guerra

Nessy Guerra è stata condannata per adulterio da un tribunale egiziano in primo e secondo grado e ora rischia sei mesi di carcere. Si trova nel Paese insieme ai genitori e alla figlia di 3 anni circa, che Hamouda ha bloccato nel Paese, impedendone l’espatrio.

Hamouda, nel 2021, era stato condannato in Italia per stalking, lesioni e per violenza sessuale nei confronti di un’altra donna. Non può però essere arrestato perché si trova in Egitto, e il Paese non ha accodi di estradizione con l’Italia.

Guerra non vuole lasciare il Paese senza la figlia, per paura che sia affidata al padre. Di conseguenza rischia di finire in carcere.