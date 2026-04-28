Nessy Guerra condannata per adulterio e bloccata in Egitto, si muove anche la Farnesina per "protezione"

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La cittadina italiana Nessy Guerra è stata condannata a sei mesi di carcere in Egitto per adulterio nei confronti dell’ex compagno, condannato a sua volta in Italia per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking nei confronti di Guerra. I due hanno una figlia, di cui si stanno contendendo l’affido. Guerra si trova in Egitto, ma la figlia non può lasciare il Paese per volere del padre.

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto

La 26enne italiana Nessy Guerra è stata condannata in secondo grado a sei mesi di carcere per adulterio in Egitto. Avrebbe commesso quello che nel Paese è considerato un reato contro l’ex compagno, Tamer Hamouda, italo-egiziano.

Hamouda è stato a sua volta condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di Guerra. La sua condanna è definitiva.

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Quella di Guerra, invece, può ancora cambiare. L’avvocata della 26enne ha annunciato che farà ricorso, e la stessa Guerra ha accusato l’ex compagno di aver di fatto comprato la testimonianza di un uomo, su cui si sarebbe basata la condanna.

L’affidamento della figlia

Guerra non lascerà l’Egitto perché si trova nel Paese, dove si vive anche la figlia, avuta con Hamouda. Tra i due è in corso una battaglia legale proprio per l’affidamento della bambina.

L’uomo ha ottenuto che la bambina non possa essere autorizzata a lasciare il Paese. Guerra ha annunciato che non avrebbe lasciato l’Egitto senza la figlia, ed è quindi di fatto bloccata in Nord Africa.

Da diverso tempo Guerra cerca di portare l’attenzione delle istituzioni sulla sua vicenda, per impedire che la figlia finisca affidata al padre, condannato per violenza sessuale. I rapporti tra Italia ed Egitto, però, in ambito giudiziario, sono complessi.

Perché l’ex compagno, condannato in Italia, non è in carcere

Italia ed Egitto non hanno accordi di estradizione Questo significa che una persona condannata per un reato in Italia ma che si trova in Egitto non verrà mandato nel nostro Paese per scontare la sua pena dalle autorità locali.

Per questo motivo Hamouda non si trova in carcere in Italia. La procura di Genova, che aveva condotto le indagini su di lui, è riuscita solo a ottenere che l’ex compagno di Guerra rimanesse in carcere per due mesi in Egitto.

Le vicende giudiziarie tra Itala ed Egitto sono rese complicate da due casi recenti di alto profilo, quello dello studente egiziano Patrick Zaki e soprattutto quello del ricercatore italiano Giulio Regeni.