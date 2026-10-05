Nessy Guerra in pericolo in Egitto dopo la condanna per adulterio, ex chiede la lapidazione: appello a Meloni
Nessy Guerra è tornata a chiedere l'intervento del Governo italiano per risolvere la sua situazione, mentre l'ex marito ha invocato per lei la pena di lapidazione
L’ex compagno di Nessy Guerra ha chiesto sui social la lapidazione pubblica della ragazza italiana, bloccata da mesi in Egitto con sua figlia e condannata in appello dalla magistratura egiziana per adulterio. Guerra ha fatto un appello alla premier Giorgia Meloni perché raggiunge un accordo con l’Egitto per far rientrare lei e sua figlia in Italia.
- Le minacce dell'ex di Nessy Guerra
- La situazione di Nessy Guerra in Egitto
- L'appello a Giorgia Meloni
Le minacce dell’ex di Nessy Guerra
Tamer Hamouda, l’ex compagno di Nessy Guerra, ha chiesto pubblicamente, dai propri profili social, la lapidazione della ragazza:
Se non torna pentita oggi, la punizione che chiedo io per lei è la lapidazione pubblica. Non gli avete dato nemmeno i sei mesi.
“Ha distrutto la mia famiglia e va in giro con un altro a divertirsi e va punita con la lapidazione pubblica, perché questo è quello che comanda Dio” ha proseguito l’uomo.
Anche se l’adulterio è un reato in Egitto, per chi lo commette non è previsto il rajm, la pena di morte per lapidazione pubblica della tradizione islamica.
La situazione di Nessy Guerra in Egitto
Nessy Guerra è infatti stata condannata per adulterio in Egitto, ma a sei mesi di carcere ai lavori forzati. La 27enne ha spiegato in alcuni video la sua situazione:
“Io temo per la nostra incolumità e soprattutto per quella della mia bambina, che tempo possa finire nelle mani di un soggetto pericoloso e pluripregiudicato” ha dichiarato.
“Sono scappata da quella casa con mia figlia perché continuavamo a subire violenza. Ho provato a denunciare, non mi hanno ascoltato, siamo andati nei media ma non è cambiato niente” ha poi continuato.
L’appello a Giorgia Meloni
Durante una puntata della trasmissione Storie Italiane, Guerra ha lanciato un appello al Governo italiano perché arrivi a un accordo con l’Egitto al fine di sbloccare la sua situazione.
“Rivolgo un appello al ministro degli Esteri e alla premier Giorgia Meloni che si trovi un accordo per farci rientrare in Italia” ha dichiarato la ragazza.
“Se non si riuscisse, si provasse almeno a ottenere una perizia psichiatrica per il mio ex, perché questo dimostrerebbe la sua infermità mentale, ormai chiara a tutta Italia, e sbloccherebbe la situazione” ha proseguito.