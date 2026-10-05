Nessy Guerra in pericolo in Egitto dopo la condanna per adulterio, ex chiede la lapidazione: appello a Meloni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex compagno di Nessy Guerra ha chiesto sui social la lapidazione pubblica della ragazza italiana, bloccata da mesi in Egitto con sua figlia e condannata in appello dalla magistratura egiziana per adulterio. Guerra ha fatto un appello alla premier Giorgia Meloni perché raggiunge un accordo con l’Egitto per far rientrare lei e sua figlia in Italia.

Le minacce dell’ex di Nessy Guerra

Tamer Hamouda, l’ex compagno di Nessy Guerra, ha chiesto pubblicamente, dai propri profili social, la lapidazione della ragazza:

Se non torna pentita oggi, la punizione che chiedo io per lei è la lapidazione pubblica. Non gli avete dato nemmeno i sei mesi.

ANSA

“Ha distrutto la mia famiglia e va in giro con un altro a divertirsi e va punita con la lapidazione pubblica, perché questo è quello che comanda Dio” ha proseguito l’uomo.

Anche se l’adulterio è un reato in Egitto, per chi lo commette non è previsto il rajm, la pena di morte per lapidazione pubblica della tradizione islamica.

La situazione di Nessy Guerra in Egitto

Nessy Guerra è infatti stata condannata per adulterio in Egitto, ma a sei mesi di carcere ai lavori forzati. La 27enne ha spiegato in alcuni video la sua situazione:

“Io temo per la nostra incolumità e soprattutto per quella della mia bambina, che tempo possa finire nelle mani di un soggetto pericoloso e pluripregiudicato” ha dichiarato.

“Sono scappata da quella casa con mia figlia perché continuavamo a subire violenza. Ho provato a denunciare, non mi hanno ascoltato, siamo andati nei media ma non è cambiato niente” ha poi continuato.

L’appello a Giorgia Meloni

Durante una puntata della trasmissione Storie Italiane, Guerra ha lanciato un appello al Governo italiano perché arrivi a un accordo con l’Egitto al fine di sbloccare la sua situazione.

“Rivolgo un appello al ministro degli Esteri e alla premier Giorgia Meloni che si trovi un accordo per farci rientrare in Italia” ha dichiarato la ragazza.

“Se non si riuscisse, si provasse almeno a ottenere una perizia psichiatrica per il mio ex, perché questo dimostrerebbe la sua infermità mentale, ormai chiara a tutta Italia, e sbloccherebbe la situazione” ha proseguito.