Nessy Guerra e la figlia prese dalla polizia al Cairo in Egitto, rilasciate dopo l'intervento di Tajani

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La polizia egiziana si è recata a casa di Nessy Guerra, l’italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l’ha condotta in una stazione di polizia al Cairo. L’intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato immediato e decisivo ai fini del rilascio di Nessy Guerra e della figlia, entrambe già rientrate a casa.

Nessy Guerra in caserma al Cairo: vicenda legata alla figlia

Ad anticipare la notizia è stata la trasmissione Chi l’ha visto, sui social, mercoledì 1 luglio: il tutto è stato confermata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in una nota.

Le autorità egiziane avrebbero sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo, in base al quale Tamer Hamouda avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi, stando a quanto riferito da ANSA.

Rilasciata dopo l’intervento di Tajani

Immediato l’intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ottenuto il rilascio di Nessy Guerra e della figlia, entrambe già rientrate a casa.

Il Governo, infatti, si era subito attivato come dimostrato dalla nota della Farnesina prima del rilascio, arrivato dopo le pressioni per assicurare la massima protezione della connazionale e della piccola, oltre a evitare nuovi episodi di violenze o minacce da parte del marito.

Poco dopo, il ministro su X ha espresso “gratitudine alla nostra ambasciata”, ringraziando “il ministro Badr Abdelatty e le autorità egiziane per la collaborazione dimostrata”, oltre ad aggiungere che “continuiamo a lavorare per riportare in Italia, il più presto possibile, Nessy Guerra e sua figlia”.

La paura dell’avvocata: “Escamotage per arrestarla”

Agata Armanetti, avvocata di Nesy Guerra, era intervenuta poco prima del rilascio a SkyTg24 spiegando che la sua assistita fosse stata “prelevata alle 3 di notte insieme alla bambina su ordine della Procura per permettere al padre, Tamer Hamouda, di vederla”.

Ordine della Procura che, secondo la legale, “non può essere eseguito perché non c’è una sentenza che dispone l’affido o la custodia, né il diritto di visita”.

Per questo motivo, Armanetti temeva che si trattasse di “un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere“.

“L’ho sentita fino a pochi minuti fa al telefono. In questo momento è su un divano in una stanza e stanno aspettando che arrivi lui. Mi chiedo come si possa permettere che a un pazzo pluripregiudicato possa essere concesso di vedere la figlia e che venga trattata così una donna vittima di violenza. Voglio sapere dove finisce la convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e quando iniziano i diritti delle persone”, aveva aggiunto.

Le parole di Nessy Guerra

La trasmissione televisiva Chi l’ha visto, che aveva anticipato la notizia di Nessy Guerra portata in caserma assieme alla figlia di 3 anni, ha riportato anche un virgolettato: “Aiutateci, vogliono la mia bimba“.

In caserma in Egitto, stando alla ricostruzione del programma, sarebbe stato convocato anche l’ex marito della donna italiana.