Nessy Guerra spaventata dopo l'arresto dell'ex marito in Egitto, "non siamo più in condizioni di sicurezza"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, è stato arrestato in Egitto ma per la donna l’incubo non è ancora finito. L’uomo è finito in manette dopo avere minacciato un console onorario italiano. Ma sulla testa della 26enne Nessy Guerra pende ancora una condanna per adulterio, dopo la denuncia dell’ex che non accetta di essere stato lasciato. E c’è anche il blocco dell’espatrio per la figlia.

Tamer Hamouda arrestato in Egitto

Tamer Hamouda è stato arrestato in seguito alle minacce ricevute dal console onorario di Hurghada circa una settimana fa.

“Sono anni che con la mia bambina viviamo nascoste nella paura, continuiamo a cambiare abitazione perché siamo continuamente seguite e minacciate da questa persona”, ha raccontato Nessy Guerra in collegamento con Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi.

“A seguito di queste ulteriori minacce, noi non siamo più in condizioni di sicurezza“, ha aggiunto la donna dalla località segreta in cui si trova.

“Quindi spero che a seguito di queste ulteriori minacce e aggressioni il nostro Governo riesca a farci rimpatriare”, ha aggiunto.

La reazione dopo l’arresto

La reazione a caldo di Nessy Guerra, alla notizia dell’arresto di Tamer Hamouda, è stata “una forte gioia. Ma è anche una sensazione strana. Ho pensato: finalmente qualcuno ha creduto a quello che sosteniamo da anni”. Così ha raccontato in un’intervista al Corriere della sera.

Ma la gioia ha presto lasciato spazio ad altre emozioni: “Poi, però, ho guardato mia figlia e ho capito che non era cambiato quasi nulla. Lui è stato arrestato, io sono ancora qui. Non posso uscire di casa, non posso prendere un aereo, non posso tornare a Sanremo”.

La paura di Nessy Guerra

Il timore della donna è che l’ex “torni libero, come è già accaduto in passato, e che sia più incarognito di prima”.

Ma c’è anche la paura di essere condannata in ultimo grado di giudizio: “La condanna può portarmi in carcere, con sei mesi di lavoro”.

“Ora ho paura di ritorsioni, di essere arrestata. Temo che mia figlia continui a crescere senza una vita normale. La mia paura più grande è che si capisca quanto era grave questa storia quando sarà troppo tardi”.