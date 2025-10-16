Nestlé annuncia il taglio di 16 mila lavoratori entro il 2027 e il titolo vola in Borsa: quali marchi possiede
L'amministratore delegato di Nestlé annuncia 16 mila licenziamenti e la Borsa premia la decisione. Titolo in crescita e apprezzamenti dagli analisti
Dopo l’annuncio su scala mondiale dei 16 mila licenziamenti in due anni, il titolo di Nestlé segna una crescita alla Borsa di Zurigo del 7,4% così come il fatturato trimestrale. Il calo citato per giustificare i tagli al personale infatti è solo a livello reported mentre in crescita organica è in positivo del 3,3%. L’amministratore delegato Philipp Navratil ha spiegato che l’obiettivo è adattarsi ai cambiamenti e aumentare ulteriormente gli introiti riducendo i costi per risparmiare tre miliardi di franchi svizzeri entro il 2027.
- Perché Nestlé ha deciso di licenziare
- Quali marchi appartengono a Nestlé
- Chi sono i maggiori azionisti di Nestlé
- Chi è Philipp Navratil
Perché Nestlé ha deciso di licenziare
In un comunicato, la multinazionale le definisce “decisioni difficili”, ma necessarie, che saranno attuate con rispetto e trasparenza.
Nestlé ha deciso di licenziare perché tagliando il personale sarà possibile migliorare la produzione complessiva e garantire maggiore valore del titolo agli azionisti.
Poco dopo è arrivata la risposta delle scelte effettuate e i mercati hanno reagito positivamente all’annuncio dei licenziamenti.
La decisione è stata apprezzata da numerosi analisti e condivisa dalla Banca Cantonale di Zurigo che ha ribadito, dopo l’annuncio, la valutazione positiva del titolo Nestlé.
Quali marchi appartengono a Nestlé
Nestlé ha una vasta gamma di prodotti e nel corso degli anni ha inglobato molti brand.
Non si occupa infatti solo di prodotti dolciari e acqua minerale ma anche di latticini, surgelati e omogeneizzati.
Ad esempio, tra le controllate figura anche Buitoni, mentre sono oltre 21 i principali marchi del colosso con sede in Svizzera.
Tra i più noti in Italia:
- Cheerios
- Chocapic
- Fitness
- Nesquik
- Nescafé
- Nespresso
- Ororo
- Acqua Panna
- Levissima
- San Pellegrino
- Chinò
- Sanbitter
- Fruttolo
- Nidina
- Kit Kat
- Perugina
- Smarties
- Friskies
Chi sono i maggiori azionisti di Nestlé
Il colosso mondiale dell’agroalimentare ha azionisti sparsi nell’intero globo.
Tra i più famosi ci sono Goldman Sachs, che detiene una percentuale sotto l’1, Nordea Investment, Swiss Life Asset Management e Norges Bank Investment Management.
Si tratta della banca centrale norvegese che detiene il più grande fondo sovrano del mondo.
Ha una quota del 3% di azioni del gruppo.
Chi è Philipp Navratil
Diversi analisti di mercato danno merito a Philipp Navratil per la recente svolta della Nestlé.
L’amministratore delegato ha ottenuto l’incarico a settembre.
Di origini austriache, ha 49 anni e ha studiato all’Università di San Gallo in Svizzera.
Ha praticamente lavorato sempre in Nestlé, a 25 anni aveva già un ruolo nell’audit interno, in curriculum esperienze in Centro America e la carica di country manager per l’Honduras nel 2009.
Quattro anni dopo era alla guida del settore caffè e bevande in Messico.
Nel 2020 è senior vicepresidente e capo dell’unità di business dedicata al caffè presso la sede centrale.
In estate era già amministratore delegato di Nespresso prima di ricoprire la stessa carica per la Nestlé.