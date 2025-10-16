Nestlé annuncia il taglio di 16 mila lavoratori entro il 2027 e il titolo vola in Borsa: quali marchi possiede

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’annuncio su scala mondiale dei 16 mila licenziamenti in due anni, il titolo di Nestlé segna una crescita alla Borsa di Zurigo del 7,4% così come il fatturato trimestrale. Il calo citato per giustificare i tagli al personale infatti è solo a livello reported mentre in crescita organica è in positivo del 3,3%. L’amministratore delegato Philipp Navratil ha spiegato che l’obiettivo è adattarsi ai cambiamenti e aumentare ulteriormente gli introiti riducendo i costi per risparmiare tre miliardi di franchi svizzeri entro il 2027.

Perché Nestlé ha deciso di licenziare

In un comunicato, la multinazionale le definisce “decisioni difficili”, ma necessarie, che saranno attuate con rispetto e trasparenza.

Nestlé ha deciso di licenziare perché tagliando il personale sarà possibile migliorare la produzione complessiva e garantire maggiore valore del titolo agli azionisti.

Poco dopo è arrivata la risposta delle scelte effettuate e i mercati hanno reagito positivamente all’annuncio dei licenziamenti.

La decisione è stata apprezzata da numerosi analisti e condivisa dalla Banca Cantonale di Zurigo che ha ribadito, dopo l’annuncio, la valutazione positiva del titolo Nestlé.

Quali marchi appartengono a Nestlé

Nestlé ha una vasta gamma di prodotti e nel corso degli anni ha inglobato molti brand.

Non si occupa infatti solo di prodotti dolciari e acqua minerale ma anche di latticini, surgelati e omogeneizzati.

Ad esempio, tra le controllate figura anche Buitoni, mentre sono oltre 21 i principali marchi del colosso con sede in Svizzera.

Tra i più noti in Italia:

Cheerios

Chocapic

Fitness

Nesquik

Nescafé

Nespresso

Ororo

Acqua Panna

Levissima

San Pellegrino

Chinò

Sanbitter

Fruttolo

Nidina

Kit Kat

Perugina

Smarties

Friskies

Chi sono i maggiori azionisti di Nestlé

Il colosso mondiale dell’agroalimentare ha azionisti sparsi nell’intero globo.

Tra i più famosi ci sono Goldman Sachs, che detiene una percentuale sotto l’1, Nordea Investment, Swiss Life Asset Management e Norges Bank Investment Management.

Si tratta della banca centrale norvegese che detiene il più grande fondo sovrano del mondo.

Ha una quota del 3% di azioni del gruppo.

Chi è Philipp Navratil

Diversi analisti di mercato danno merito a Philipp Navratil per la recente svolta della Nestlé.

L’amministratore delegato ha ottenuto l’incarico a settembre.

Di origini austriache, ha 49 anni e ha studiato all’Università di San Gallo in Svizzera.

Ha praticamente lavorato sempre in Nestlé, a 25 anni aveva già un ruolo nell’audit interno, in curriculum esperienze in Centro America e la carica di country manager per l’Honduras nel 2009.

Quattro anni dopo era alla guida del settore caffè e bevande in Messico.

Nel 2020 è senior vicepresidente e capo dell’unità di business dedicata al caffè presso la sede centrale.

In estate era già amministratore delegato di Nespresso prima di ricoprire la stessa carica per la Nestlé.