Netanyahu all'ONU tra fischi, richieste d'arresto, QR Code: discorso trasmesso a Gaza coi telefoni hackerati

Venerdì 26 settembre il discorso di Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) si è trasformato in un evento ad alta tensione, tra proteste da parte di alcuni leader che hanno lasciato la sala (non sono comunque mancati gli applausi), manifestazioni a New York e dichiarazioni destinate a far discutere. Il premier ha difeso l’operato di Israele a Gaza, respinto le accuse di genocidio, lanciato avvertimenti diretti a Hamas e chiesto il ripristino delle sanzioni contro l’Iran. Il suo discorso è stato anche trasmesso nella Striscia, con l’esercito israeliano che è riuscito a infiltrarsi nei telefonini dei palestinesi.

Contestazioni dentro e fuori dal Palazzo di Vetro

L’intervento di Netanyahu è stato accolto da un clima incandescente.

Alcune delegazioni hanno lasciato l’aula in segno di protesta, mentre il presidente dell’Assemblea ha dovuto richiamare più volte all’ordine i presenti, tra fischi e applausi.

All’esterno, decine di attivisti hanno marciato da Times Square chiedendo l’arresto del premier israeliano.

L’ufficio del primo ministro aveva inoltre predisposto una campagna informativa senza precedenti: cartelloni e camion a New York con la scritta Remember October 7th e un QR code collegato a un sito sulle atrocità di Hamas.

Lo stesso QR Code era presente sulla giacca di Netanyahu.

Gli attacchi a Hamas e l’appello sugli ostaggi

Rivolgendosi direttamente al movimento islamista, Netanyahu ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi e la resa delle armi: "Se lo farete vivrete, altrimenti Israele vi darà la caccia".

Il premier ha ribadito la volontà di "finire il lavoro a Gaza il più rapidamente possibile", sostenendo che gli ultimi militanti di Hamas si trovino a Gaza City.

Inoltre, ha accusato l’Autorità palestinese di essere "corrotta sino al midollo" e ha affermato che i palestinesi "non credono nella soluzione dei due Stati, ma vogliono sostituirsi a Israele".

Iran nel mirino e difesa di Israele

Netanyahu ha riproposto la sua "mappa del terrore dell’Iran", accusando Teheran di sviluppare un programma nucleare e missilistico che minaccerebbe non solo Israele, ma anche gli Stati Uniti.

Ha chiesto il ripristino delle sanzioni ONU contro la Repubblica islamica, ricordando i recenti successi militari di Israele in Yemen, Siria e Gaza.

Il genocidio negato

Sul fronte delle accuse internazionali, ha respinto l’ipotesi di genocidio, sostenendo — come riportato da LaPresse — che Israele "fa di tutto per evitare vittime civili e sfamare la popolazione", mentre sarebbe Hamas a usare i civili come scudi umani e a sottrarre gli aiuti.

Netanyahu ha aggiunto che "i nazisti non chiedevano agli ebrei di abbandonare i propri luoghi" prima di ucciderli, mentre Israele avverte i civili di Gaza prima di compiere i propri raid contro Hamas.

"Ora vorrei porvi una domanda semplice, una domanda semplice e logica: un Paese che commette un genocidio implorerebbe la popolazione civile che presumibilmente sta prendendo di mira di togliersi di mezzo?", ha chiesto all’Aula.

I telefoni hackerati dall’IDF

Il discorso di Netanyahu è stato sentito anche a Gaza dai residenti grazie all’azione dell’Idf.

L’esercito israeliano, infatti, ha hackerato i telefoni dei palestinesi e degli attivisti di Hamas.