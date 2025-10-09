Netanyahu "consegna" il Nobel per la Pace a Donald Trump con l'AI, anche Zelensky e Taiwan bussano agli Usa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il primo ministro di Israele Netanyahu ha pubblicato un post ufficiale su X con un’immagine di Donald Trump premiato con il Nobel per la Pace, sostenendone la candidatura. Endorsement sono arrivati anche da Zelensky e Taiwan, ma le possibilità di vittoria restano basse. Intanto, Antonio Padellaro ha ironizzato sul negoziato e sul ruolo di Hamas.

L’endorsement di Netanyahu a Donald Trump

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato sul profilo ufficiale dell’ufficio del Primo Ministro un post su X in cui, attraverso un’immagine elaborata con l’intelligenza artificiale, raffigura Donald Trump mentre riceve il Nobel per la Pace.

“Date a Donald Trump il Nobel per la Pace – se lo merita!”, si legge nel messaggio diffuso a poche ore dall’annuncio del cessate il fuoco a Gaza.

ANSA Benjamin Netanyahu e Donald Trump, che secondo il primo ministro israeliano dovrebbe vincere il Nobel per la Pace

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta a candidare Trump al Nobel se riuscirà a ottenere un accordo di pace con Mosca, mentre il presidente di Taiwan William Lai ha affermato che, se il leader americano convincerà Xi Jinping a rinunciare all’uso della forza contro l’isola, “vincerebbe sicuramente il Premio Nobel per la Pace”.

Le possibilità concrete di un Nobel a Trump

Trump, che più volte ha rivendicato di aver “risolto sette guerre”, ambisce da tempo al riconoscimento. Ha ribadito che, se si fosse chiamato Obama, avrebbe ricevuto il Nobel “in dieci secondi”, riferendosi al premio assegnato all’ex presidente nel 2009.

Per l’edizione 2025, tuttavia, le possibilità di una vittoria immediata sono considerate basse: le candidature si sono chiuse a gennaio, prima del suo ritorno alla Casa Bianca.

Secondo i bookmaker, in cima ai pronostici c’è la rete sudanese Emergency Response Rooms, mentre Trump figura più indietro, insieme a Yulia Navalnaya e Greta Thunberg. Secondo alcuni analisti, se l’accordo di Gaza dovesse consolidarsi, l’attuale presidente Usa potrebbe presentarsi come candidato credibile per il 2026.

Il commento di Padellaro e il ruolo di Hamas

Il dibattito sul possibile Nobel a Trump è arrivato anche in Italia. Antonio Padellaro, intervenendo a Tagadà su La7, ha dichiarato: “Ho tanti pregiudizi nei confronti di Trump che mi è venuto in mente che potrebbe aver detto a Netanyahu – lo dico come battuta – ‘facciamo finta di fare l’accordo, mi prendo il Nobel, tieni botta per tre giorni e poi ricominciamo da capo No, tutto è possibile”.

Padellaro ha poi sottolineato il ruolo diretto di Hamas nelle trattative: “Stiamo parlando degli stragisti, dei terroristi, dei tagliagole, i quali, però, sono quelli che decidono, insieme a Netanyahu, che cosa fare, ovviamente, con la supervisione di Trump”.

Un elemento che mostra quanto complessa resti la gestione di un negoziato che, al di là delle dichiarazioni e delle immagini, continua a poggiare su equilibri fragili.